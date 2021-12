Nintendo Direct: Diese 5 Switch-Spiele aus der Indie World könnt ihr heute schon zocken

Nintendo hat heute einen neuen Indie World-Stream abgefeuert. Auf diesem zeigten sie erneut 19 Spiele, die bis Ende 2022 auf der Nintendo Switch erscheinen sollen. Darunter sind aber auch fünf Spiele gewesen, die ab heute auf der Nintendo Switch im eShop gekauft werden können. Wir stellen euch die Spiele ganz kurz vor.

Alle weiteren Ankündigungen aus dem Stream findet ihr in der folgenden Zusammenfassung:

Chicory: A Colorful Tale

Genre: Adventure

Darum geht's: Ihr spielt eine Hündin bzw. einen Hund, die als Hausmeister*in den Turm der wichtigsten Person des Landes sauber hält. Denn dort wohnt Chicory, die als Halterin des Pinsels dafür sorgt, dass die Welt mit Farben gefüllt ist. Doch eine böse Macht stürzt Chicory in Depressionen und fortan müsst ihr den Pinsel schwingen und verschiedene Orte wieder einfärben.

Dungeon Munchies

Genre: Action-RPG

Darum geht's: Dungeon Munchies ist ein 2D-Action-RPG in dem ihr Monster jagt und letztlich esst. Denn die Dungeons werden von fiesen Monstern bewohnt, die aus Lebensmitteln bestehen. Dafür lauft ihr durch den Untergrund-Komplex und bringt alle Ressourcen, die ihr gesammelt habt, zu der untoten Köchin Simmer. Das daraus erstellte Essen verstärkt euren Charakter und erleichtert euch so das restliche Abenteuer.

Figment 2: Creed Valley (Demo)

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Figment 2: Creed Valley lässt euch in eine Welt abtauchen, die ganz im Zeichen von Musik steht. Denn die kreativen Umgebungen und Gegner orientieren sich an Instrumenten und anderen Elementen aus der Musik. Das Besondere daran ist aber, dass die Umgebungen eine Reise durch den menschlichen Verstand darstellen und ihr euch den Albträumen stellen müsst. Das Spiel selbst erscheint erst im Februar 2022 aber schon heute könnt ihr mit einer Demo in das musikalische Abenteuer abtauchen.

Let's Play! Oink Games

Genre: Partyspiel

Darum geht's: Hinter dem etwas merkwürdigen Namen Let's Play! Oink Games steckt eine Sammlung mehrere Brettspiele, die ihren Weg auf die Switch finden. So gibt es insgesamt vier unterschiedliche Spiele, bei denen ihr unter anderem fiktives Geld investieren müsst oder zusammen ein Kunstwerk erschafft. Die Spiele basieren auf echten Brettspielen des Labels Oink Games.

Timelie

Genre: Stealth-Puzzle

Darum geht's: In Timelie steuert ihr nicht direkt den Charakter sondern die Zeit. Ihr müsst das Geschehen immer wieder ablaufen lassen, um so herauszufinden, wie ihr die Rätsel lösen könnt. Dabei werdet ihr von einer Katze begleitet, die euch hilft, von den patrouillierenden Robotern nicht entdeckt zu werden. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob euch das Spiel gefallen könnte, dann könnt ihr die Demo vorab ausprobieren.

Welches Spiel, das jetzt verfügbar ist, spricht euch am Meisten an? Gibt es eins oder mehrere, die ihr sofort zocken wollt?