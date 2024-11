Switch-Spiel im Angebot: Eine der besten Pokémon-Alternativen gibt's jetzt zum Spottpreis!

Pokémon-Fans aufgepasst: Diese Alternative gibt es jetzt für Switch zum Schnäppchenpreis!

Falls ihr Pokémon-Fans seid, aber Pokémon Purpur & Karmesin euch eher enttäuscht hat oder ihr schlicht Nachschub braucht, weil ihr schon alles gesehen habt, gibt es eine hochwertige Alternative: Das Monstersammelspiel Temtem fängt die Atmosphäre des Vorbilds perfekt ein und liefert zudem so einige Extras und Ideen, die ihr so bei Pokémon nicht bekommt. Bei Amazon gibt es die Switch-Version jetzt zum Top-Preis im Angebot:

Aktuell bezahlt ihr nur noch schlappe 11,99€ – ein hervorragender Deal für ein Spiel, das im Nintendo eShop noch immer 44,99€ kostet! Amazon macht allerdings keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch laufen wird. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Temtem: Pokémon-Alternative in großer Welt mit Online-Multiplayer

1:36 Temtem - Die Pokémon-Alternative verlässt den Early Access und ist auf allen Plattformen verfügbar

In Temtem geht es genau wie in Pokémon darum, ebenso niedliche wie starke Monster (hier Temtem genannt) zu sammeln und zu trainieren. Diese lasst ihr in taktischen, rundenbasierten Gefechten antreten, in denen stets zwei eurer eigenen Temtems gegen zwei Temtems des Gegners kämpfen.

Der größte Unterschied zu Pokémon besteht im starken-Fokus auf Online-Multiplayer. Während ihr die aus sechs weitläufigen schwebenden Inseln mit abwechslungsreichen Landschaften bestehende Spielwelt erforscht, trefft ihr auf zahlreiche andere Temtem-Bändiger. Mit diesen könnt ihr zusammenarbeiten oder euch duellieren. Ihr könnt auch jederzeit Freunde einladen, um euch bei eurem Abenteuer beizustehen.

3:01 Temtem-Trailer zeigt die Neuerungen von Version 1.0

Trotz des Mehrspieler-Fokus könnt ihr euch auch ganz allein in die umfangreiche Story-Kampagne stürzen, welche euch durch alle sechs Inseln führt. Diese dreht sich darum, den Clan Belsoto zurückzuschlagen, der die Spielwelt erobern möchte, und alle acht Dojomeister zu besiegen, um der ultimative Temtembändiger zu werden.

Wenn ihr gerade mal nicht mit Kämpfen oder Monstersammeln beschäftigt seid, könnt ihr euch ein eigenes Haus kaufen und es mit Möbeln einrichten, damit alles schick aussieht, wenn ihr Freunde einladet. Auch euren Charakter könnt ihr umfassend mit Kleidungsstücken und kosmetischen Gegenständen anpassen.

Ihr wollt stets über die besten Angebote und die spannendsten Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden bleiben? Dann schaut ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: