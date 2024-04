Switch-Bestseller Nr. 1 - Princess Peach: Showtime! jetzt 20€ günstiger bei Amazon sichern!

Den Switch-Exklusivhit Princess Peach: Showtime! gibt's jetzt günstig bei Amazon im Angebot.

Seit seinem Release am 22. März führt Princess Peach: Showtime! die Bestsellerliste der Switch-Spiele bei Amazon an. Obwohl sich das Action-Adventure also hervorragend verkauft, könnt ihr es jetzt bereits günstiger bekommen. Bei Amazon gibt es satte 20€ Rabatt im Vergleich zur UVP. Auf der Produktseite wird euch zwar ein Preis von 49,99€ angezeigt, es werden aber im Warenkorb noch 10€ zusätzlich abgezogen.

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt und bei Saturn, dort gibt es ebenfalls 10€ Direktabzug im Warenkorb. Bei den beiden Händlern ist der Deal Teil eines großen Gaming-Sales, durch den ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele bekommt. Die Aktion läuft nur noch bis 8 Uhr am Montagmorgen, hier findet ihr sie:

Was ist Princess Peach: Showtime?

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Peach betritt die Bühne: In Princess Peach: Showtime! darf die aus vielen Mario-Spielen bekannte Prinzessin zum ersten Mal auf Nintendo Switch die Hauptrolle spielen. Genau genommen übernimmt sie sogar gleich mehrere Hauptrollen: Als die Schurkin Grape mit ihren Schergen ein Theaterstück kapert, eilt Peach nämlich in verschiedenen Verkleidungen selbst auf die Bühne, um die Aufführung zu retten.

Abwechslungsreiches Gameplay: Je nachdem, welche Rolle Peach gerade spielt, ändert sich das Gameplay grundlegend. Als Schwertmeisterin oder Kung-Fu-Kämpferin steht beispielsweise die Action im Vordergrund, während Detektivin Peach Spuren untersuchen und Täter überführen muss. Als Ninja oder Meisterdiebin versucht die Prinzessin wiederum, möglichst unsichtbar zu bleiben.

10 Rollen & spektakuläre Bosskämpfe: Insgesamt schlüpft Peach in zehn verschiedene Rollen. Das macht Princess Peach: Showtime! zu einem der abwechslungsreichsten Switch-Spiele überhaupt, zumal in den 30 Leveln auch noch spektakuläre Bosskämpfe auf euch warten. Außerdem bekommt ihr natürlich die hohe Produktionsqualität und die niedliche Inszenierung geboten, die ihr von einem großen First-Party-Spiel aus dem Mario-Universum erwarten könnt.

