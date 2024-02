Nintendo Switch Spiele zum halben Preis bei Amazon! Schnappt euch jetzt die beliebtesten Titel

Von Minecraft bis hin zu NieR: Automata - diese beliebten Hits sind bei Amazon im Angebot!

Ich liebe es einfach, mich mit einer Kuscheldecke aufs Sofa zu kuscheln und meine Nintendo Switch anzuschalten. Dazu braucht es natürlich genügend Spiele und vor allem immersive Spielwelten. Zum Glück gibt es derzeit bei Amazon einige Nintendo Switch Hits im Angebot. Darunter zum Beispiel mein persönlicher Favorit Octopath Traveler 2, der aktuell mit 48 Prozent fast um die Hälfte reduziert ist.

Was erwartet euch in Octopath Traveler 2?

Ihr übernimmt die Kontrolle von einem der acht Reisenden. Jeder Reisende besitzt hierbei unterschiedliche Begabungen, Motivationen und auch die Herkunft ist bei jedem einzigartig. Mit dem neuen Teil gibt es sogar zwei neue Reisende zur Auswahl.

4:17 Octopath Traveler 2 - Trailer stellt die 8 neuen Charaktere genauer vor - Trailer stellt die 8 neuen Charaktere genauer vor

Entdeckt die Welt von Solistia: Freut euch auf zwei Kontinente, Ost und West, mit ganz unterschiedlichen Landschaften und Kulturen. Hier zeigt sich die Vielfalt der Reisenden: Jeder hat einzigartige Wege-Aktionen. So können die Bewohner Solistias als Gefährten rekrutiert oder in einen Kampf verwickelt werden.

Erlebt ein episches Abenteuer mit NieR: Automata

In ferner Zukunft, weit entfernt von der vertrauten Gegenwart, liegt die Menschheit am Rande der Vernichtung. NieR: Automata bietet eine breite Palette an Emotionen und lässt euch in die Rolle von 2B schlüpfen, einem Mitglied der neu organisierten Androidenarmee YoRHa.

Gemeinsam werdet ihr Teil eines erbitterten Kampfes um die Rückeroberung des Planeten von den furchterregenden Invasoren, den "maschinellen Lebensformen".

1:21 Nier Automata kommt auf die Switch - Trailer enthüllt The End of YoRHa Edition

Mit It Takes Two einen schönen Abend zu zweit verbringen!

In It Takes Two schlüpft ihr in die Rolle des zerstrittenen Paares Cody und May. Von nun an seid ihr gefangen in einer Welt voller Rätsel, Hindernisse und seltsamer Kreaturen, wie zum Beispiel einem Staubsauger-Roboter. Eines ist klar: In dieser Welt müsst ihr euch gegenseitig helfen. Und das macht richtig Spaß, denn Cody und May haben beide einzigartige Fähigkeiten, von denen der jeweils andere profitieren kann.

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Cody kann zum Beispiel drei Nägel befestigen, an denen sich May dann über eine tödliche Schlucht hangeln kann. May wiederum kann mit ihrem Hammer Glas zerschlagen und so Cody den Weg ebnen.

Aber auch die Story kommt in It Takes Two nicht zu kurz: Wie schon im Vorgänger A Way Out gelingt dem Spiel eine perfekte Mischung aus Humor und Emotion. Das merkt man im Spielverlauf: Das Paar Cody und May kommt sich immer näher. Gemeinsam erkennen sie ihre Fehler und versuchen, daran zu arbeiten.

Weitere Nintendo Switch Spiele im Angebot