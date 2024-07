Über 2000 Switch-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 90% auf Hits von Mario bis Sonic sparen!

Im Nintendo eShop gibt es diese Woche wieder eine riesige Auswahl an Switch-Spielen im Angebot. Auch Mario ist mit dabei.

Auch diese Woche könnt ihr im Nintendo eShop wieder haufenweise Switch-Spiele günstig abstauben, es stehen mehr als 2000 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent zur Auswahl. Sogar ein großer Mario-Titel ist mit dabei. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights und Geheimtipps vor. Wer lieber selbst die lange Liste der Deals durchstöbern möchte, findet diese hier:

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Gold Edition

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Angebot gültig bis: 22. Juli

Wie der Vorgänger Mario + Rabbids Kingdom Battle ist auch Sparks of Hope ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel, in dem ihr Deckungsmöglichkeiten ausnutzen und die Spezialfähigkeiten eurer Team-Mitglieder miteinander kombinieren müsst, um den Sieg zu erringen. Diesmal begibt sich Mario mit seinen Freunden und den Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf eine Reise quer durch die Galaxie, um den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu helfen.

Neu im Vergleich zum Vorgänger ist unter anderem das Fortschrittssystem mit einem eigenen Skilltree für jede eurer Figuren, wodurch ihr euer Team an eure eigenen taktischen Vorlieben anpassen könnt. Die Gold Edition liefert euch den Season Pass mit den drei umfangreichen Erweiterungen The Tower of Doooom, The Last Spark Hunter und Rayman in the Phantom Show gleich mit, außerdem bekommt ihr noch ein Paket mit exklusiven Waffenskins obendrauf.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr Mario + Rabbids Sparks of Hope übrigens bis zum 14. Juli komplett kostenlos spielen, allerdings nur das Hauptspiel ohne die DLCs. Das Angebot kommt also gerade recht, solltet ihr nach dem Probespielzeitraum weiterspielen und noch tiefer in den Taktik-Hit einsteigen wollen!

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

3:40 SteamWorld Heist - Gameplay-Trailer zur Robo-Rundentaktik

Angebot gültig bis: 16. Juli

In SteamWorld Heist spielt ihr eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten, welche die Schiffe des bösen Roboterimperiums überfällt, um reiche Beute zu machen. Im Kern handelt es sich dabei um ein Rundentaktikspiel, das aber über ein starkes Action-Element verfügt, weil ihr das Zielen und Schießen selbst übernehmt, ähnlich wie im Klassiker Worms. Da Kugeln an den Stahlwänden der Raumschiffe abprallen, sind sogar Kunstschüsse um Ecken herum möglich.

Außerdem gibt es Rollenspielmechaniken: Eure Teammitglieder können im Level aufsteigen, neue Fähigkeiten erlernen und mit besserem Equipment ausgerüstet werden. Mit der Ultimate Edition bekommt ihr für nur 1,99€ auch noch die Erweiterung „Die Außenseiter“ mit neuen Waffen, Items und Missionen. Das Angebot ist übrigens die ideale Gelegenheit, um Teil 1 schnell noch nachzuholen, bevor am 8. August SteamWorld Heist 2 erscheint.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

1:37 Ys 8: Lacrimosa of Dana - Trailer zeigt Nintendo Switch-Version

Angebot gültig bis: 21. Juli

Schon seit über 30 Jahren gehört Ys zu den erfolgreichsten JRPG-Reihen, was nicht zuletzt damit zu tun haben dürfte, dass hier auf ein actionreiches Echtzeit-Kampfsystem gesetzt wird. Dieses funktioniert auch in Lacrimosa of DANA wieder hervorragend: Obwohl es mit wenigen Buttons auskommt, bietet es eine Menge Tiefgang, weil es auf vielfältige Spezialfähigkeiten und gutes Timing setzt. Zudem werdet ihr in jedem Kampf von zwei Mitstreitern unterstützt.

Wie üblich schlüpft ihr in die Rolle von Adol. Nachdem riesige Tentakel sein Schiff angegriffen haben, strandet der gutmütige Held auf einer geheimnisvollen Insel, wo er sich erst mal auf die Suche nach weiteren Überlebenden macht. Dabei weist Ys VIII einige Survival-Elemente auf. Mithilfe der Überlebenden baut ihr nämlich erst mal eure Basis auf. Die spannende Story rund um das mysteriöse Mädchen Dana rückt erst später in den Vordergrund.

Death Squared

Death Squared ist ein raffiniertes Knobelspiel, das auch eine Story bietet.

Angebot gültig bis: 24. Juli

Death Squared ist ein 3D-Knobelspiel, in dem ihr farbige Würfel zu bestimmten Punkten befördern müsst. Das klingt einfach, doch die Level sind gespickt mit gefährlichen Fallen, welche die Würfel sofort vernichten, wenn ihr einen Fehler macht und beispielsweise den falschen Würfel zuerst bewegt. Im Spielverlauf kommen immer wieder knifflige neue Mechaniken und kreative Ideen hinzu, wodurch das im Kern simple Spielprinzip stets interessant bleibt.

Death Squared ist aber nicht nur ein abstraktes Puzzle-Spiel, ihr bekommt einen richtigen Story-Modus mit 80 Leveln, die sich um den KI-Tester David und die künstliche Intelligenz Iris dreht. Ihr könnt die Kampagne allein oder zu zweit im Koop spielen. Daneben gibt es auch noch einen Party-Modus mit 40 Leveln für bis zu vier Spieler*innen und die 30 besonders harten Vault-Level für alle Knobel-Fans, die nach einer Herausforderung suchen.

Golf Story

0:59 Golf Story - Trailer der putzigen Adventure-Golf-Mischung

Angebot gültig bis: 14. Juli

Golf Story ist keine Sportsimulation, sondern ein Rollenspiel im Retro-Pixellook, das sich natürlich um Golf dreht. Um der Hauptfigur ihren Traum von der Karriere als Profi-Golfspieler zu erfüllen und dabei alle Hindernisse zu überwinden, die euch eure Konkurrenten, die Gesellschaft und das Leben in den Weg legen, müsst ihr auch abseits des Golfplatzes eine Menge Quests erledigen und erlebt dabei so manche spannende und kuriose Geschichte.

Golf wird natürlich ebenfalls gespielt, doch auch dabei warten einige Überraschungen auf euch. Auf den acht abgedrehten Kursen stoßt ihr beispielsweise auf gruselige Friedhöfe, riesige Dinosaurierschädel, fiese Maulwürfe und im Wasser lauernde Krokodile. Das Golf-Gameplay ist schnell erlernt, bietet aber trotzdem genügend Tiefe, zumal ein typisches RPG-Fortschrittssystem mit Erfahrungspunkten und Items damit verknüpft ist.

Puyo Puyo Tetris

Puyo Puyo Tetris kombiniert die beiden berühmten Puzzle-Spiele miteinander.

Angebot gültig bis: 14. Juli

Wie der Name schon sagt, werden in Puyo Puyo Tetris die beiden berühmten Puzzlespiel-Reihen Puyo Puyo und Tetris miteinander kombiniert: Während ihr in Tetris herabfallende Blöcke zu vollständigen Reihen zusammenfügen müsst, versucht ihr in Puyo Puyo vier der kugelförmigen Wesen, von denen das Spiel seinen Namen hat, in der gleichen Farbe in eine Reihe zu bringen. Dadurch könnt ihr sie an euren Gegner schicken, um dessen Spielfeld zu blockieren.

Im Multiplayer können bis zu vier Spieler*innen in verschiedenen Modi gegeneinander antreten, sowohl online als auch lokal. Falls ihr lieber allein spielt, hält Puyo Puyo Tetris einen Story-Modus für euch bereit, außerdem könnt ihr euch selbstverständlich in schnellen Duellen mit der KI messen. Wenn ihr mal keine Lust auf die Kombination aus beiden Spielen habt, könnt ihr übrigens auch traditionelles Tetris oder Puyo Puyo spielen.

Nickelodeon Kart Racers

In Nickelodeon Kart Racers rast ihr mit Figuren aus den berühmten Serien über knallbunte Kurse.

Angebot gültig bis: 17. Juli

Mit Nickelodeon Kart Racers bekommt ihr ein buntes, spaßiges Arcade-Rennspiel im Stile eines Mario Kart, aber mit Figuren aus berühmten Nickelodeon-Serien. Mit dabei sind unter anderem Spongebob, die Teenage Mutant Ninja Turtles, die Rugrats und Helga und Arnold aus „Hey Arnold!“. Natürlich basieren auch die Strecken auf den Serien, ihr fahrt zum Beispiel durch Bikini Bottom, die Kanalisation von New York und Arnolds Schule.

Wie in Mario Kart gibt es neben Rennen auch Kampf-Arenen, in beiden Modi kommen reichlich Power-ups und Spezialattacken zum Einsatz. Ihr könnt nicht nur allein spielen, sondern im lokalen Multiplayer gegen bis zu drei andere Spieler*innen antreten. Übrigens ist mit Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway auch der jüngste Teil der Reihe gerade im Nintendo eShop stark reduziert. Teil 1 bekommt ihr dank 90 Prozent Rabatt aber besonders günstig.

Iconoclasts

2:36 Iconoclasts im Trailer

Angebot gültig bis: 17. Juli

Iconoclasts ist ein 2D-Platformer, der sowohl reichlich Action als auch knifflige Rätsel bietet. Ihr spielt die rebellische Mechanikerin Robin, die in einer gefährlichen, von einer tyrannischen Regierung beherrschten Welt ihren eigenen Weg geht und dabei ihren Schraubenschlüssel sowie ihre Pistole zu Hilfe nimmt. Letztere rüstet ihr im Spielverlauf immer weiter auf, um es mit den zahlreichen Monstern und den Schergen skrupelloser Konzerne aufnehmen zu können.

Den Schraubenschlüssel benutzt ihr als Nahkampfwaffe und auch dazu, kaputte Maschinen und Konstruktionen zu reparieren und so Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Selbst in den spektakulären Bosskämpfen kommt er zum Einsatz, denn um die riesigen Feinde zu besiegen, müsst ihr erst mal ihr Schwächen offenlegen. Neben dem Gameplay fesselt Iconoclasts auch durch seine kreative Spielwelt, die tiefgründige Story und seinen Humor.

SEGA AGES Sonic the Hedgehog

SEGA AGES Sonic the Hedgehog liefert euch den Jum&Run-Klassiker mit einigen Extras.

Angebot gültig bis: 14. Juli

Mit SEGA AGES Sonic the Hedgehog könnt ihr jetzt für nur 2,09€ den legendären Jump&Run-Klassiker von 1991 in einer weitgehend originalgetreuen, aber mit einigen Extras ausgestatteten Version erleben. So könnt ihr zum Beispiel erstmals auf einer Heimkonsole die besonders harte Mega Play-Version vom Arcade-Automaten spielen, in der euch nur ein Leben zur Verfügung steht und zudem in jedem Level ein hartes Zeitlimit gesetzt wird.

Außerdem wurden neue Funktionen und Fähigkeiten wie beispielsweise der Fallsprint aus Sonic Mania hinzugefügt und es gibt zusätzliche Modi wie beispielsweise Time Attack, in dem ihr so schnell wie möglich durch die berühmte Green Hill Zone rasen müsst. Vor allem sind es aber natürlich die Tugenden des Originals wie die halsbrecherische Geschwindigkeit des blauen Igels und die knallbunten Level, welche die Neuauflage zu einem Kauftipp für Retro-Fans machen.

The Messenger

1:32 The Messenger - Launch-Trailer zum rasanten Hack and Slay für Switch

Angebot gültig bis: 14. Juli

The Messenger ist ein Action-Platformer im Retro-Stil mit einer spannenden Zeitreise-Mechanik. Ihr reist immer wieder zwischen Gegenwart und Zukunft hin und her, wodurch sich nicht nur die Spielwelt verändert und neue Geheimnisse offenbart. Auch der Look des Spiels wechselt von klassischen 8 Bit zu deutlich modernerer und detaillierterer 16-Bit-Grafik oder umgekehrt. Sogar der Soundtrack passt sich entsprechend an.

Ihr spielt einen Ninja, der sich nach einem Angriff auf sein Dorf auf eine Reise durch eine verfluchte Welt macht, um die Dämonenarmee aufzuhalten. Das Gameplay verlangt euch dabei sowohl in den Kämpfen als auch bei den Sprüngen über Fallen und Abgründe einiges ab. Insbesondere die Bosskämpfe sind hart, aber auch eindrucksvoll und abwechslungsreich. Die Level sind nicht streng linear, sondern bieten verschiedene Lösungswege und geheime Pfade.

Über 2000 weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Deals nur ein winziger Teil der über 2000 reduzierten Switch-Spiele, die ihr momentan im Nintendo eShop findet. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst noch mal einen Blick auf die riesige Auswahl an Sonderangeboten zu werfen: