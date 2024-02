2000 Switch-Spiele im Angebot: Riesiger Sale im Nintendo eShop jetzt gestartet!

Im neuen Sale des Nintendo eShop bekommt ihr auch große First-Party-Spiele wie Splatoon 3 günstiger.

Der Nintendo eShop hat unter dem Namen "Play on" einen großen Sale gestartet: Bis zum 25. Februar bekommt ihr mehr als 2000 Spiele für Nintendo Switch günstiger, die Rabatte reichen bis zu 70 Prozent. Unter den Angeboten sind auch einige große First-Party-Titel, die es nur selten günstig gibt. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Splatoon 3

Im Switch-exklusiven Multiplayer-Shooter Splatoon 3 schießt ihr wie in den Vorgängern nicht einfach nur Gegner ab, sondern versucht auch, mit eurer Farbkanone das Spielfeld in die Farbe eures eigenen Teams zu tauchen. Zudem könnt ihr euch in eine tintenfischähnliche Gestalt verwandeln, die mit rasanter Geschwindigkeit durch die eigene Farbe gleitet. Dadurch bietet die Splatoon-Reihe taktische Möglichkeiten, die ihr in keinem anderen Team-Shooter findet.

Neben dem Standard-Modus gibt es in Splatoon 3 noch eine ganze Reihe weiterer kompetitiver Modi sowie den Koop-Modus „Salmon Run“, bei dem ihr euch gemeinsam gegen anstürmende Genger-Horden wehrt. Außerdem wird euch mit Splatsville eine neue, in einer Wüstenlandschaft gelegene Stadt geboten, die auch neue, eigenwillige Waffen bereithält. Es gibt aber weiterhin Arenen, die im aus den Vorgängern bekannten Inkopolis angesiedelt sind.

Falls ihr gerne mal allein spielt, bekommt ihr in Splatoon 3 eine Singleplayer-Kampagne, in der ihr eine Invasion durch die Oktorianer verhindert. Durch den am 22. Februar erscheinenden und im Erweiterungspass enthaltenen DLC „Ruf zur Ordnung“ kommt ein weiterer Solo-Modus dazu: In dem an ein Roguelike erinnernden Add-On müsst ihr den Turm der Ordnung erklimmen, um die Farbe zurück nach Inkopolis zu bringen.

New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe ist die verbesserte und erweitere Switch-Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Jump&Run-Hits. Ihr bekommt bessere Grafik mit höher aufgelösten Texturen und könnt den Abenteuermodus nun auch mit Toadette und Mopsie spielen. Außerdem ist der DLC New Super Luigi U enthalten. Hier könnt ihr euch besonderen Herausforderungen stellen, indem ihr unter Zeitdruck schwierigere Varianten der Level spielt.

Ansonsten bekommt ihr wie im Original einen klassischen 2D-Mario-Plattformer, der nicht zuletzt durch sein hervorragendes Leveldesign und seine abwechslungsreichen Welten von der Sandkuchenwüste über den Limonadendschungel bis zu Prinzessin Peachs Schloss überzeugt. Hinzu kommen die präzise Steuerung, die bewährten Mario-Moves und -Items vom Dreifachsprung bis zur Feuerblume und ein ebenso chaotischer wie spaßiger Multiplayer-Modus.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy bietet euch drei große Open-World-Spiele, nämlich die drei ersten GTA-Spiele mit Third-Person-Perspektive. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas werden euch mit der Definitive Edition in einer vor allem grafisch überarbeiteten Version geliefert, die unter anderem über höher aufgelöste Texturen, eine höhere Sichtweite und neue Beleuchtungseffekte verfügt. Insgesamt werden euch weit über 100 Stunden Spielzeit geboten.

Wie immer in GTA-Spielen macht ihr als Gangster Karriere in einer großen, lebendigen Spielwelt. In GTA 3 erinnert diese stark an klassische Mafia-Filme, das deutlich buntere und hellere GTA Vice City ist hingegen eindeutig von Miami Vice inspiriert und führt euch nach Florida. In GTA San Andreas steht euch erstmals ein ganzer Bundesstaat offen, der auf Kalifornien basiert. Hier steht die Hip-Hop-Kultur der 90er im Mittelpunkt.

Persona 5 Tactica

Mit Persona 5 Tactica hat der JRPG-Hit Persona 5 ein Spin-Off bekommen, das nicht nur einen neuen, niedlicheren Look hat, sondern auch einem anderen Genre angehört. Es handelt sich nämlich um ein Rundentaktikspiel mit RPG-Elementen, dessen Kampfsystem stark an XCOM erinnert. Ihr führt also ein kleines Team in Einsätze, in denen ihr stets sowohl die Deckungsmöglichkeiten als auch die Spezialfähigkeiten aller Charaktere klug ausnutzen müsst.

Persona 5 Tactica trumpft dabei aber mit einem besonderen Gameplay-Twist auf: So müsst ihr die drei Charaktere eures Team möglichst so platzieren, dass die Gegner auf der dreieckigen Fläche zwischen ihnen stehen. Auf dieser Fläche könnt ihr nämlich besonders starke Team-Angriffe ausführen. Eine Stärke von Persona 5 Tactica ist zudem die spannende Story, in der die aus Persona 5 bekannte Gruppe der Phantomdiebe sich in einer fremden Welt mit einem Tyrannen anlegt.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution bietet mehr als 10.000 Karten und ein gutes Tutorial für Neulinge.

Einen der stärksten Rabatte im Sale bekommt ihr bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, das jetzt nur noch 4,79€ kostet. Es handelt sich dabei um die Switch-Version des Sammelkartenspiels Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, die alle zuvor erschienenen Zusatzinhalte bietet und dadurch auf über 10.000 verschiedene Karten kommt. Mit den Link Monster-Karten wird sogar eine neue Mechanik eingeführt, die euch Karten auf ganz neue Weise ausspielen lässt.

Anfänger*innen brauchen den gewaltigen Umfang des Spiels übrigens nicht zu fürchten, denn sie werden durch ein umfangreiches Tutorial in die Welt des Yu-Gi-Oh! Trading Card Games eingeführt. Außerdem bietet das Spiel nicht nur komplexes Gameplay, sondern auch eine Story-Kampagne, deren Geschichte von der ersten Anime-Serie aus dem Jahr 1998 bis hin zum 2019 beendeten Yu-Gi-Oh! Vrains reicht.

Fae Farm

Fae Farm ist eine 2023 erschienene Lebens- und Farming-Simulation im Stile eines Harvest Moon oder Stardew Valley, die jedoch in einer Welt voller Magie spielt. Dementsprechend kümmert ihr euch auf eurem Bauernhof um die verschiedensten magischen Geschöpfe, erlernt magische Handwerke wie das Trankbrauen und nehmt auch bei eurer alltäglichen Farmarbeit und dem Ausbau eures Hofs eure magischen Kräfte zu Hilfe.

Ihr haltet euch jedoch nicht nur zu Hause auf, sondern könnt auch das Fantasy-Reich Azoria erforschen, finstere Höhlen nach Schätzen und Ressourcen durchsuchen und uralte Geheimnisse aufdecken, und zwar sowohl allein als auch im Koop für bis zu vier Spieler*innen. Falls ihr Fae Farm vor dem Kauf erst mal Probe spielen wollt, findet ihr im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Mit der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bekommt ihr gleich drei große Klassiker unter den 3D-Jump&Runs in einem Paket. Dabei handelt es sich um vollständige Remakes der ersten drei Teile der Reihe auf komplett neuer technischer Basis. Die knallbunten Level werden mit zeitgemäßer Grafik hübsch in Szene gesetzt und der Beuteldachs Crash sowie seine Feinde haben deutlich flüssigere Animationen spendiert bekommen.

Darüber hinaus gibt es einige Bonusinhalte wie den Level Stormy Ascent, der ursprünglich fürs erste Crash Bandicoot geplant war und mit der N. Sane Trilogy nun erstmals veröffentlicht wurde. Spielerisch bleibt die Neuauflage den Originalen ansonsten weitgehend treu. Das bedeutet, dass ihr es hier mit drei sehr fordernden Plattformern zu tun bekommt, die voller kreativer Ideen stecken und dabei gerne mit verschiedenen Kameraperspektiven spielen.

Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle

Die verbesserte Switch-Version der beiden ersten Bayonetta-Spiele, die ursprünglich noch für Wii U erschienen sind, bekommt ihr jetzt günstig im Doppelpack. Ihr spielt die Hexe Bayonetta, die an Händen und Füßen mit Nahkampf- und Schusswaffen ausgestattet ist und es mit ganze Heerscharen dämonischer Kreaturen aufnimmt. Dabei wird auf komplexe Kombos und eine spektakuläre Inszenierung gesetzt, für besonders stilvolle Kills werdet ihr sogar belohnt.

Neben dem Gameplay punktet die Reihe auch durch ihre besondere Vielfalt beim Gegnerdesign: Von Dämoninnen mit bunten Schmetterlingsflügeln bis hin zu riesigen Monstern, die Dinosauriern ähneln, ist so ziemlich alles dabei. Im Kern sind sich beide Spiele zwar sehr ähnlich, Teil 2 bietet jedoch noch ausgefallenere Spezialangriffe und außerdem etwas buntere und abwechslungsreichere Umgebungen als das ziemlich düstere erste Bayonetta.

Super Monkey Ball Banana Mania

Super Monkey Ball Banana Mania bietet 300 Level und eine ganze Reihe von Minispielen.

In Super Monkey Ball Banana Mania spielt ihr Affen, die in Bällen durch über 300 Level rollen, die aus Super Monkey Ball 1 und 2 sowie aus Super Monkey Ball Deluxe stammen. Dabei müsst ihr stets aufpassen, dass ihr nicht über den Rand der Strecke oder des Spielfelds kugelt. Euer Ziel ist, eure Insel vor einem bösen Affenwissenschaftler zu beschützen, der sie in die Luft jagen will. Das könnt ihr allein oder im Koop für bis zu vier Spieler*innen schaffen.

Die Geschichte der Kampagne wird euch im schicken Comic-Stil präsentiert. Neben dem Story-Modus gibt es es auch noch ganze zwölf Minispiele wie Affen-Rennen, Affen-Fußball und Affen-Bowling, in denen ihr im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten könnt. Außerdem könnt ihr über die Online-Bestenlisten eure Leistungen mit denen von Spieler*innen aus der ganzen Welt vergleichen.

Untitled Goose Game

In Untitled Goose Game spielt ihr selbst den Schurken, und zwar in Form eine bösartigen Gans, die ihr Bestes gibt, um friedlichen Menschen ihren Tag zu verderben. Ihr erkundet eine idyllische kleine Stadt und sucht nach den cleversten Möglichkeiten, ihren Bewohnern Streiche zu spielen. Zwar könnt ihr sie direkt angreifen, für die maximale Wirkung müsst ihr sie aber erst mal beobachten, um herauszufinden, was ihnen am wichtigsten ist.

Neben der Erkundung spielt Schleichen eine große Rolle im Gameplay, schließlich wollt ihr eure Opfer möglichst in ihren schwächsten Momenten überraschen. Aufwendigere Streiche erfordern zudem oft, dass ihr kleine Rätsel löst und im Stil klassischer Adventures verschiedene Gegenstände miteinander kombiniert. Durch ein kostenloses Update könnt ihr übrigens inzwischen auch zu zweit im Koop spielen und gemeinsam Menschen das Leben schwer machen.

Noch über 2000 weitere günstige Switch-Spiele im Sale

Wie schon gesagt, hat der neue Sale im Nintendo eShop noch sehr viel mehr zu bieten. Unter den mehr als 2000 Sonderangeboten findet ihr massenhaft weitere große Hits und spannende Geheimtipps zu günstigen Preisen. Es lohnt sich also definitiv, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen: