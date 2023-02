Bei Amazon könnt ihr euch derzeit Nintendo Switch Spiele Boxen in coolen Designs schnappen. Das besonders schöne dabei ist, dass es eine Vielzahl von Designs zur Auswahl gibt: Ihr seid Fans von Animal Crossing? Von Zelda? Onepiece? Luigi? Kein Problem, mit diesem Amazon Angebot sind alle Fans bedient.

Schade ist leider, dass gerade nur eine der Aufbewahrungsboxen im Angebot gibt. Während ihr die blaue Box für 11,99€ mit 20% Rabatt bekommt, müsst ihr bei den anderen Looks 3€ mehr zahlen und somit insgesamt 14,99€ ausgeben. Alle Boxen sind jedoch auf Lager und sollten euch nach Abschluss der Bestellung in wenigen Tagen erreichen!

Es gibt aber auch eine super coole Switch-Spielehülle in Form eines Toasters! Diese ist mit ihrem Stauraum zwar leider nicht so ergiebig wie die anderen Boxen, denn es passen nur 2 Spielekarten rein. Dafür sieht sie aber wahnsinnig schön aus und macht sich bestimmt als Deko im Gaming Zimmer super. Der Toaster kostet euch 9,99€ und ist auch in verschiedenen Farben wie blau, türkis oder auch weiß erhältlich.

Was ist der Inhalt der Nintendo Switch Spiele Box?

In der Box erwarten euch neben einer großen Kapazität noch folgende Eigenschaften:

16 Steckplätze: Es können 16 Spiele in der Nintendo Switch Box verstaut werden.

Gutes Material: Die Box besteht aus hochwertigem ABS-Material.

Einfache Benutzung und Reinigung: Durch die quadratische Gestaltung ist er einfach zu verstauen und die Spiele sind super leicht herauszunehmen. Durch einen Knopf an der Oberseite lässt er sich öffnen.

Größe: Die Aufbewahrung bietet sich nicht nur als schöne Deko an, sondern ist aufgrund seiner Größe auch ideal für Reisen geeignet.

Falls euch eine Box zu wenig sein sollte, so könnt ihr euch zum Beispiel auch mehrere Designs für eure Nintendo Switch Spiele holen. Sie sehen bestimmt auch super schön aneinandergereiht in einem Regal mit Beleuchtung aus!

