Switch-Spiele bis zu 90% günstiger sichern: Diese 10 Schnäppchen könnt ihr jetzt im Nintendo eShop abstauben

Im Nintendo eShop findet ihr gerade wieder eine riesige Auswahl an günstigen Spielen.

Diese Woche findet ihr im Nintendo eShop wieder einmal hunderte günstige Sonderangebote für Nintendo Switch, mit stolzen Rabatten von bis zu 90 Prozent. Wir haben euch zehn besonders spannende Schnäppchen herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Darunter sind neben berühmten Hits auch einige Geheimtipps, die ihr bestimmt noch nicht auf eurer Rechnung hattet. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, kann das hier tun:

Dredge

1:21 Dredge: In diesem Fischerei-Spiel ist es nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint

Angebot gültig bis: 20. Mai

Dredge war einer der großen Indie-Überraschungshits des Jahres 2023. In der ungewöhnlichen Genre-Mischung fahrt ihr mit eurem Fischkutter hinaus aufs Meer, um seltene und besonders wertvolle Fische zu fangen und um viele kleine Inseln und sogar den Meeresgrund zu erkunden. Dabei könnt ihr Schätze bergen, aber auch eine Menge angsteinflößender Überraschungen im Stile einer Horrorgeschichte von H.P. Lovecraft erleben.

Besonders bei Nacht kann der Ozean gefährlich werden, denn dann tauchen groteske Kreaturen aus den Tiefen auf. Aber selbst tagsüber geht euch manchmal ein Fang ins Netz, der darauf hindeutet, dass im Meer seltsame Dinge vor sich gehen. Um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und in besonders gefährlichen Gebieten nachforschen zu können, müsst ihr euer Schiff und eure Ausrüstung aufrüsten sowie die Fähigkeiten eures Charakters verbessern.

Among Us

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit ab sofort auf der Switch spielbar

Angebot gültig bis: 16. Mai

Among Us ist eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre. Ihr fliegt gemeinsam in einem Raumschiff und müsst verschiedene Aufgaben erledigen, um sicher und lebend euer Ziel zu erreichen. Das Problem dabei: Unter euch befinden sich Verräter, die euch sabotieren und sogar umbringen wollen. Schafft ihr es nicht, diese rechtzeitig zu enttarnen, werden sie eure Gruppe früher oder später auslöschen.

Wenn jemand etwas Verdächtiges gesehen oder gar die Leiche eines Crewmitglieds gefunden hat, könnt ihr in einer Gesprächsrunde darüber diskutieren, ob ihr jemanden verurteilen und vom Schiff werfen wollt. Richtet ihr jedoch versehentlich einen Unschuldigen hin, bringt das die Verräter ihrem Ziel einen Schritt näher. Die hitzigen Streitgespräche voller Lügen, Unschuldsbeteuerungen und gegenseitiger Beschuldigungen sind der eigentliche Kern des Spiels.

Life is Strange Arcadia Bay Collection

2:01 Life is Strange: Before the Storm - Launch-Trailer zum gefühlvollen Teenie-Adventure

Angebot gültig bis: 21. Mai

Mit der Arcadia Bay Collection bekommt ihr das Adventure Life is Strange und dessen Prequel Life is Strange: Before the Storm zusammen in einem Paket, und zwar in einer Remastered-Version mit aufpolierter Grafik und verbesserten Animationen. In Life is Strange schlüpft in die Rolle der jungen Fotografiestudentin Max, die nach fünf Jahren Abwesenheit in ihre alte Heimatstadt zurückkehrt und feststellen muss, dass diese dunkle Geheimnisse birgt.

Noch dazu entwickelt Max plötzlich übernatürliche Fähigkeiten und kann die Zeit manipulieren. Diese Fähigkeit setzt ihr ein, um durch das Lösen von Rätseln, Dialoge und Erkundung mehr über das Verschwinden einer Studentin und eine bevorstehende Katastrophe zu erfahren. In Before the Storm schlüpft ihr drei Jahre zuvor in die Rolle von Chloe, einer der beliebtesten Figuren aus dem Originalspiel, und erfahrt mehr über die Hintergründe der mysteriösen Ereignisse.

Cloudpunk

1:28 Cloudpunk - Trailer zeigt Kurierfahrten durch Cyberpunk-Stadt

Angebot gültig bis: 20. Mai

Im aus Deutschland stammenden Cloudpunk rast ihr mit eurem eigenen Schwebefahrzeug durch die Straßenschluchten der düsteren, futuristischen Metropole Nivalis. Als Fahrerin eines halblegalen Lieferdienstes erledigt ihr Aufträge für zwielichtige Kunden, darunter Hacker, skrupellose Konzerne und rebellierende KIs, die alle ihre eigenen, aber auf vielfältige Weise miteinander verknüpften Geschichten zu erzählen haben.

Oft müsst ihr dabei Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Story und sogar das Schicksal der Stadt verändern können. Ihr seid übrigens nicht nur in eurem Wagen unterwegs, sondern erkundet auch zu Fuß die Winkel und Gassen von Nivalis und lernt dabei die Bewohner von den ärmlichsten Behausungen am Boden bis hin zu den über die Wolken hinausragenden Spitzen der Türme besser kennen.

SteamWorld Heist Ultimate Edition

3:40 SteamWorld Heist - Gameplay-Trailer zur Robo-Rundentaktik

Angebot gültig bis: 19. Mai

Zu den aktuell günstigsten Schnäppchen gehört SteamWorld Heist, das ihr in der Ultimate Edition inklusive der Erweiterung „Der Außenseiter“ 90 Prozent günstiger und somit für nur 1,99€ abstauben könnt – eine tolle Gelegenheit, den ersten Teil noch nachzuholen, bevor im August SteamWorld Heist 2 erscheint. Ihr spielt eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten, die Schiffe des bösen Roboterimperiums angreift und plündert.

Die Kämpfe sind zwar rundenbasiert, allerdings übernehmt ihr das Zielen und Schießen selbst, ähnlich wie im Klassiker Worms. Weil Kugeln an Wänden abprallen, könnt ihr sogar echte Kunstschüsse um mehrere Ecken schaffen. Für die Langzeitmotivation sorgt ein rollenspieltypisches Fortschrittssystem: Eure Crew-Mitglieder gehören verschiedenen Klassen an, steigen im Level auf und können durch stärkere Waffen und Ausrüstung aufgewertet werden.

Slime Rancher: Plortable Edition

13:03 Was ist ... Slime Rancher? - Schnell, jemand muss PETA informieren!

Angebot gültig bis: 14. Mai

Slime Rancher bietet genau das, was der Name verspricht: Ihr betreibt eure eigene kleine Farm, auf der ihr niedliche Schleime im Dragon-Quest-Stil züchtet, um Geld zu verdienen. Es gibt verschiedene Schleimarten, die unterschiedlich profitabel sind und die ihr sogar miteinander kreuzen könnt, um besonders kostbare Arten zu schaffen. Aber Vorsicht: Übertreibt ihr es, entstehen bösartige Explosionsschleime, die eure Gehege zerstören!

Um überhaupt neue Schleimarten zu entdecken und einzufangen, müsst ihr aber erst mal aus der First-Person-Perspektive das Umland eurer Farm erkunden. Indem ihr Kämpfe übersteht und kleine Rätsel löst, öffnet ihr Wege zu neuen Regionen mit abwechslungsreichen Landschaften. Schafft ihr es, eure Einnahmen zu steigern, könnt ihr euch von dem Geld bessere Ausrüstung kaufen und eure Farm Stück für Stück vergrößern.

Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Angebot gültig bis: 20. Mai

Mit Blasphemous bekommt ihr einen knallharten 2D-Action-Platformer, der schon durch seine düstere, albtraumhafte Spielwelt an Dark Souls erinnert. Inspiriert wurde diese allerdings maßgeblich von der spanischen Inquisition, weshalb sie mit reichlich religiösen Symbolen und furchteinflößenden Folterwerkzeugen gefüllt ist. Ihr spielt den sogenannten „Reumütigen“, der zwischen Leben und Tod gefangen ist und die Welt von einem Fluch befreien muss.

Der Schwierigkeitsgrad ist hoch. Insbesondere gegen die oft riesigen Bossgegner braucht man nicht nur gutes Timing, sondern muss auch die Kombos und Spezialfähigkeiten geschickt ausnutzen, um eine Chance zu haben. Noch dazu machen uns auf unserem Weg durch die im verschachtelten Metroidvania-Stil aufgebaute Welt tödliche Fallen das Leben schwer. Blasphemous ist daher genau das Richtige für alle, die eine Herausforderung suchen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

0:36 Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Trailer stellt deutsche Spieler vor

Angebot gültig bis: 19. Mai

Das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions basiert auf dem berühmten Anime, der bereits 1983 gestartet wurde. Dementsprechend solltet ihr keine realistische Simulation, sondern ein Spektakel voller Spezialaktionen und überzeichneter Effekte erwarten. Das Gameplay setzt mehr auf Taktik als auf Geschicklichkeit: Besondere Aktionen kosten eure Spieler Willensstärke, die ihr deshalb mit Bedacht einsetzen müsst.

Ihr bekommt gleich zwei Story-Kampagnen geboten: In der ersten Kampagne spielt ihr Tsubasa und werdet in die Spielmechaniken eingeführt, in der zweiten schlüpft ihr dann in die Rolle eures eigenen, selbst erstellten Helden. Daneben bekommt ihr vielfältige Mehrspieler-Modi, darunter beispielsweise Online-Ligen, ein Dream-Team-Modus und lokalen Offline-Multiplayer für bis zu vier Personen.

Graveyard Keeper

3:28 Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da

Angebot gültig bis: 22. Mai

Graveyard Keeper ist im Grunde eine typische Aufbau- und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon, aber mit einer makabren Thematik: Statt einer Farm führt ihr hier nämlich euren eigenen Friedhof, und zwar in einer mittelalterlichen Spielwelt, in die eure Spielfigur gegen ihren Willen aus der Gegenwart hineingezogen wurde. Bis ihr einen Weg zurück in die Zukunft gefunden habt, müsst ihr nun Menschen unter die Erde bringen.

Ihr habt aber noch viel mehr zu tun: Unter anderem müsst ihr Ordnung auf dem Friedhof halten, Autopsien durchführen und nebenbei Gemüse anbauen, Holz hacken und Handel treiben. Außerdem könnt ihr euch natürlich mit den Dorfbewohnern anfreunden. Die Tätigkeiten sind so vielfältig und zahlreich, dass man darüber fast vergisst, sich auf die eigentliche Mission und die spannende Hauptstory zu konzentrieren.

Islanders

1:00 Islanders - Trailer zeigt minimalistischen Städtebau

Angebot gültig bis: 19. Mai

Für nur 1,99€ könnt ihr euch mit Islanders ein tolles, minimalistisches Aufbaustrategiespiel sichern, in das man sofort hineinfindet und das man stundenlang am Stück oder ebenso gut zwischendurch für ein paar Minuten spielen kann. In Islanders startet ihr auf einer kleinen Insel mit ein paar Gebäuden in eurem Inventar, die ihr sofort bauen könnt. Baut ihr sie so, das ihre Anordnung zueinander Sinn ergibt, bekommt ihr dafür Punkte.

Wenn ihr bestimmte Punktzahlen erreicht, werden euch neue Gebäude gegeben, wodurch euer kleines Dorf nach und nach zu einer eindrucksvollen Metropole heranwächst. Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit, weitere Inseln freizuschalten, die durch ihre unterschiedlichen Landschaften nicht nur optische Abwechslung, sondern auch neue Herausforderungen bringen. Die Inseln sind prozedural generiert, weshalb euch der Vorrat nie ausgeht.

Hunderte weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, findet ihr im Nintendo eShop momentan noch hunderte weitere reduzierte Spiele für Nintendo Switch. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen: