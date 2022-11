Nintendo Switch: Spiele von Pokémon bis Zelda jetzt günstig als Restposten sichern

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es gerade eine Menge Restposten günstig im Sonderangebot, die die beiden Händler offenbar loswerden wollen, um wieder Platz in ihren Lagern zu schaffen. Darunter finden sich auch eine ganze Reihe an Gaming-Deals. Vor allem für Nintendo Switch bekommt ihr eine Menge Spiele günstiger, Hits aus großen Franchises wie Pokémon und Legend of Zelda eingeschlossen. Hier haben wir euch die wichtigsten Deals beider Händler zusammengestellt:

Es gibt keine offizielles Ablaufdatum für die Deals. Sie werden vermutlich einfach so lange laufen, bis MediaMarkt und Saturn ihr Ziel erreicht und ihre Lager leergeräumt haben.

Weitere Restposten-Deals bei MediaMarkt & Saturn

Natürlich gibt es neben Switch-Spielen und Gaming-Deals in den Restposten-Aktionen bei MediaMarkt und Saturn auch noch viele Sonderangebote aus anderen Bereichen, zum Beispiel Fernseher, Laptops, Monitore und auch zahlreiche Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen und Staubsauger. Besonders interessant für Nintendo-Fans ist zudem, dass es auch eine Auswahl an LEGO Super Mario Sets günstiger gibt. Die Übersicht über die Aktionen findet ihr hier: