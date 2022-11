LEGO Deals bei Saturn: Baut jetzt günstig eure eigenen Mario- und Sonic-Levels

Bei Saturn bekommt ihr gerade eine ganze Reihe von LEGO Mario Sets im Angebot. Dabei handelt es sich um Abenteuer-Sets, mit denen ihr eure eigenen kleinen Mario-Levels aus LEGO bauen diese anschließend mithilfe der interaktiven, mit Lautsprechern und LCD-Bildschirmen ausgerüsteten Figuren von Mario oder Luigi meistern könnt. Hierzu müssen sowohl Hindernisse überwunden als auch Gegner wie Bowser Jr. oder Bumm Bumm besiegt werden.

Neben den beiden Startersets mit Mario und Luigi gibt es auch verschiedene Erweiterungspakete im Angebot, durch die ihr euren Levels besonders spektakuläre Herausforderungen hinzufügen könnt:

Sonic the Hedgehog & weitere LEGO Sets im Angebot

Falls Mario noch nie so recht euer Fall war und ihr Segas blauen Igel bevorzugt, könnt ihr stattdessen auch das LEGO Sonic The Hedgehog Set namens Green Hill Zone günstig im Angebot bekommen. Dabei handelt es sich um ein Modell eines Abschnitts aus dem berühmten Level, mit dem das allererste Sonic-Spiel begann und der in späteren Teilen in vielen Variationen neu aufgelegt wurde.

Bei diesem Angebot wie auch bei den Mario-Sets handelt es sich übrigens um Outlet Deals, also um Restposten, bei Saturn. Die Angebote haben deshalb kein offizielles Ablaufdatum, die verfügbaren Mengen dürften aber recht eng begrenzt sein. Zur Übersicht über die Restposten-Deals, unter denen sich auch noch andere LEGO Sets wie zum Beispiel ein Piratenschiff oder aufwendige LEGO Technic Sets finden, kommt ihr hier: