Nintendo Switch - Offizieller Stylus: Neue Infos zum "Stift-Controller"

Gestern hat Nintendo mit einem Trailer den neuen Teil der Brain Age-Reihe angekündigt. Wir kennen das Spiel unter dem Namen Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging. Der Release für die Nintendo Switch ist derzeit nur für Japan bestätigt und hat auch einen neuen Stylus für die Konsole im Gepäck.

Letzterer ist nun schon kurz im japanischen My Nintendo Store aufgetaucht. Die Shopseite scheint aber wieder offline zu sein. Im Forum ResetEra hat ein User die wichtigsten Eckdaten und einen Screenshot veröffentlicht.

Nintendo Switch Stylus - So sieht er aus:

Der Stylus, also eine Art digitaler Stift für den Touchscreen der Switch erscheint zusammen mit Brain Age am 27. Dezember 2019 in Japan. Er kann sowohl einzeln, als auch im Bundle mit dem Rätsel-Spiel gekauft werden.

Einzeln liegt der Preis bei 864 Yen. Das entspricht aktuell etwa 7,32 Euro. Das Design fällt schlicht aus. Ob es spezielle Funktionen geben wird, ist nicht bekannt.

Neuer Stift, neue Spiele?

Potentiell könnten mit dem neuen Stift einige Nintendo DS oder 3DS-Spiele ihr Comeback auf der Switch feiern, die viel Gebrauch von dem alternativen "Controller" machten. Dazu gehört zum Beispiel Art Academy, welches immerhin auch auf der WiiU umgesetzt wurde, oder Art Style PiCTOBiTS.

Der kommende Release ist übrigens nicht der erste offizielle Stylus für die Switch. Es gab bereits eine bunte Variante für Super Mario Maker 2. Hier bot sich die Steuerung per Stift im Level-Editor auch sehr an. Den gab es aber nur begrenzt für die Limited Edition des Spiels.

Der Nintendo Switch Stylus erscheint am 27. Dezember in Japan. Ein europäischer Release ist noch nicht angekündigt.