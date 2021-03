Bei MediaMarkt gibt es heute ein paar Exklusivtitel für die Nintendo Switch günstiger. Darunter befindet sich beispielsweise das erst im Februar erschienene Remake des Klassikers Super Mario 3D World, das auch die vollkommen neue Erweiterung Bowser's Fury enthält. Aber auch Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Super Mario 3D All-Stars und Paper Mario: The Origami King sind noch ziemlich aktuell. Hier die Preise der Deals:

Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt in allen vier Fällen der derzeit günstigste Anbieter. Bei Super Mario 3D World ist der Versand kostenlos, bei den drei anderen Titeln fallen Versandkosten von 2,99 Euro an, sofern ihr sie nicht selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholt.

24-Stunden-Angebote bei MediaMarkt: Switch-Spiele und -Konsolen im Angebot

Bei Super Mario 3D All-Stars ist zudem zu bedenken, dass das Spiel laut Nintendo nur noch bis zum 31. März dieses Jahres im Handel sein soll, und zwar sowohl digital als auch in der Retail-Version. Allzu viele Sonderangebote mit der Kollektion aus drei Mario-Klassikern wird es also möglicherweise nicht mehr geben.

Nintendo Switch Lite für 179,99 Euro

Außerdem gibt es die Nintendo Switch Lite für 179,99 Euro, allerdings nur in der Farbe Gelb. So richtig neu ist dieser Deal nicht, noch am Wochenende hatte Saturn die gelbe Switch Lite genauso günstig im Angebot. Das ändert aber nichts daran, dass der Preis im Vergleich zu anderen Händlern ziemlich gut ist. Günstiger bekommt man die Handheld-Konsole laut Vergleichsplattformen jedenfalls gerade nirgendwo.

Nintendo Switch Lite (gelb) für 179,99 Euro bei MediaMarkt

Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition

Die neue Mario-Edition gibt es zudem für 325,99 Euro. Wenn es euch nur um die Konsole geht und euch das Design nicht interessiert, ist das kein toller Deal. Für eine limitierte Edition ist der Preis aber nicht schlecht, zumal noch eine Tragetasche im Lieferumfang enthalten ist.

Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition (limitiert) für 325,99€ bei MediaMarkt