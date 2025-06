Open-World-Rennspiel für PS5 jetzt 80% günstiger: Diesen Hit mit über 700 Fahrzeugen gibt's gerade im Top-Angebot!

Der Fuhrpark dieses PS5-Rennspielhits hat noch sehr viel mehr zu bieten als Sportwagen und Oldtimer.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der großen Open-World-Rennspiele für PS5 im Sonderangebot abstauben, das einen riesigen Fuhrpark, eine wunderschöne Spielwelt und jede Menge Abwechslung bietet. Im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store kommt ihr hier stolze 80 Prozent günstiger weg. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Da noch bis zum 11. Juni die Days of Play laufen, könnt ihr bei Amazon übrigens noch viele weitere PS5-Spiele günstiger bekommen, darunter auch andere Rennspiel-Hits. Hier ein paar Beispiele:

Open-World-Rennspiel für PS5: Rasen, wo andere Urlaub machen!

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

Autoplay

Es geht hier um The Crew Motorfest. Das Open-World-Rennspiel aus dem Hause Ubisoft schickt euch nach Hawaii, genauer gesagt auf die Insel O’ahu, welche neben sonnigen Sandstränden, dichten Wäldern und Vulkanen auch Hawaiis Hauptstadt Honolulu beheimatet. Ihr bekommt Straßenrennen in der Großstadt also ebenso geboten wie abwechslungsreiche Landschaften.

Durch ein kostenloses Update ist mit Maui inzwischen sogar noch eine zweite große Insel hinzugekommen, die unter anderem kurvige Gebirgskurse bietet. Auf den beiden Inseln findet ein großes Motorsportfestival statt, das sich nicht nur um Rennwagen dreht, sondern so ziemlich alle Arten von Fortbewegungsmitteln einschließt. Neben Motorrädern und Quads sind sogar Motorboote und Flugzeuge dabei. Insgesamt steht euch ein Fuhrpark aus über 700 Vehikeln zur Verfügung.

Mit Maui hat The Crew Motorfest seit dem Release eine große, neue Insel bekommen, und zwar kostenlos!

Spielerisch handelt es sich bei The Crew Motorfest um einen einsteigerfreundlichen Arcade Racer, der eher auf hohe Geschwindigkeiten und Fahrspaß als auf Realismus setzt. Falls ihr eine authentische Rennsportsimulation wollt, seid ihr also bei Gran Turismo 7 besser aufgehoben. Wenn ihr jedoch ein Rennspiel mit einem Maximum an Abwechslung wollt, das durch sein Szenario noch dazu echtes Urlaubs-Feeling bietet, seid ihr bei The Crew Motorfest genau an der richtigen Adresse.