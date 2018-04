Der aktuelle Erfolgskurs der Nintendo Switch ist beeindruckend, kann aber auch nur dann beibehalten werden, wenn Nintendo es schafft, regelmäßig hochkarätige Spiele für die Konsole zu veröffentlichen. Zwar stehen mit Metroid Prime 4, Pokémon Switch und Super Smash Bros. noch ein paar Hoffnungsträger an, doch es ist nicht gesichert, dass diese Titel noch 2018 erscheinen werden.

Mike K. Mauler, CEO der Handelskette GameStop, scheint aber schon etwas mehr zu wissen und betonte im Rahmen einer Investoren-Konferenz, dass das Switch-Jahr 2018 ebenfalls herausragend sein wird. Und das auch dank einiger Spiele, die noch gar nicht angekündigt sind.

"Also, letztes Jahr war ein beeindruckendes Jahr sowohl für ihre Software als auch die Hardware, neben Zelda und Mario Odyssey und all den Spielen, die sie hatten, waren die Hardware- und Software-Verkäufe sehr stark. Ich glaube, wenn wir uns das aktuelle Spiele-Lineup anschauen, von dem viele Titel noch gar nicht angekündigt wurden, dann sieht es in diesem Jahr abermals sehr stark aus."