Nintendo Switch: Neues Update 12.0.3 bringt die üblichen Verbesserungen

Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass Nintendo kleine Updates für Nintendo Switch veröffentlicht. Viele Spielende sind oft enttäuscht vom mickrigen Umfang der Updates. Auch der aktuelle Patch, der das System auf die Version 12.0.3 hebt, bringt nichts Neues mit sich.

Nintendo hat auf seiner offiziellen Seite veröffentlicht, was Besitzer:innen der Nintendo Switch vom neuen Update erwarten können:

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Diese Updates sorgen dafür, dass die Switch weniger anfällig für Bugs ist oder bereits bestehende Probleme behoben werden. Das kommt Spielenden zwar zugute, doch die lange Liste an Fan-Wünschen bleibt unerfüllt. Ob hinter dem Update weitere Kleinigkeiten stecken, hat Nintendo nicht verraten.

Auf Twitter teilt OatmealDome regelmäßig versteckte Hinweise im Quellcode der Patches mit uns. Leider konnte auch er nur die üblichen Fehlerbehebungen feststellen:

So ladet ihr den neuen Patch herunter

Habt ihr eure Switch permanent mit dem Internet verbunden, sollte das Update automatisch starten. Falls dies nicht der Fall sein sollte, könnt ihr den Download auch ganz einfach manuell starten. Dafür müsst ihr die folgenden Schritte befolgen:

Geht im Hauptmenü eurer Konsole auf "Systemeinstellungen"

Scrollt ganz nach unten und geht auf "Konsole"

Klickt aufden Menü-Punkt "System-Update", um denDownloadzu starten

Neue Infos erst zur E3

Viele haben sich erhofft, dass der Patch neue Informationen zur bevorstehenden Nintendo Direct zur E3 vorab enthüllt. Auch ein Gerücht zur Enthüllung der Nintendo Switch Pro wurde im Vorfeld von vielen Insidern befeuert. Doch wieso wir nicht die Enthüllung zur Nintendo Switch Pro in der Nintendo Direct erwarten sollten, könnt ihr im folgenden Beitrag nachsehen:

47 0 Mehr zum Thema Nintendo Direct E3 2021: Alle möglichen Spiele & bereits bestätigte Switch-Spiele der Messe

Was plant Nintendo stattdessen? In rund 40 Minuten möchte Nintendo neue Informationen zu Switch-Spielen mit uns teilen, die größtenteils noch in 2021 erscheinen. Viele Fans hoffen auf neue Informationen zu einer The Legend of Zelda-Collection oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Doch bislang ist unklar, welche Spiele genau gezeigt werden. Somit bleibt uns nur, den 15. Juni 2021 abzuwarten, denn an diesem Tag präsentiert Nintendo während der E3 2021 die neuen Switch-Highlights.

Was habt ihr euch vom neuen Update erhofft?