Nintendo Switch-Update 17.0 ist live – das sind die versteckten Änderungen

Die Nintendo Switch hat jetzt Version 17.0 bekommen.

Für die Nintendo Switch ist ein neues Update der Systemsoftware verfügbar. Die offiziellen Änderungen fallen dabei sehr überschaubar aus, aber Dataminer haben bereits weitere Details zum Patch entdeckt. Dennoch braucht ihr trotz der runden Zahl in Patch 17.0 keine allzu großen Neuerungen erwarten.

Nintendo hat natürlich passend zum Update auch die Patchnotes auf der offiziellen Support-Seite veröffentlicht, allerdings lesen die sich wie gewohnt ziemlich übersichtlich. Darin heißt es lediglich:

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses.

Daraus lässt sich natürlich kaum ableiten, was tatsächlich verändert wurde, immerhin handelt es sich hierbei um einen Standardsatz für Updates. Zum Glück gibt es aber Dataminer, die in den Files nach den tatsächlichen Änderungen forsten.

Dataminer OatmealDome hat das Update bereits genau unter die Lupe genommen und einige Änderungen entdeckt, die in den Patchnotes nicht konkretisiert werden. Demnach wurde "so ziemlich jede Komponente des Systems geupdatet", was aber nicht ungewöhnlich für größere Updates ist.

Weitere Änderungen umfassen laut dem Dataminer:

Neue Fehlercode-Meldungen wurden hinzugefügt.

Verschiedene Benachrichtigungen auf dem Home-Menü wurden geändert.

Zeitzonen-Daten wurden geupdatet.

Die Liste mit verbotenen Wörtern wurde mal wieder aktualisiert. Diesmal sind "thot" und "reeee" dazugekommen.

Wie auch bei allen vorherigen Aktualisierungen der Switch-Systemsoftware, startet der Download automatisch, sobald ihr ein Spiel mit Online-Support startet. Dadurch wird verhindert, dass sich Cheater mit modifizierten Varianten älterer Versionen der Systemsoftware in den Multiplayer-Modi von beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe oder Smash Bros. Ultimate tummeln können.

Alternativ könnt ihr in die Systemeinstellungen gehen und unter dem letzten Punkt Konsole das System-Update starten.

Welche neuen Features wünscht ihr euch noch für künftige System-Updates?