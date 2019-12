Nintendo Switch-Update 9.1.0 ist da & bringt charmantes Detail zurück

Nintendo hat das Update 9.1.0 für die Switch ausgerollt, das ihr euch ab jetzt herunterladen könnt. Ein großer Patch steht euch hier allerdings nicht bevor.

Was bringt das Update? Es wird die allgemeine Systemstabilität verbessert und ein Problem beseitigt, bei dem die Farbe der Joy-Con nicht mehr angezeigt wurde.

Was steckt hinter dem Farben-Problem?

Schließt ihr eure Joy-Con an eure Switch an, hört ihr einen Sound und seht links und rechts eine Animation - jedoch war diese Animation zuvor auf die Farbe eures jeweiligen Joy-Con-Controllers abgestimmt.

Habt ihr beispielsweise einen gelben Joy-Con angeschlossen, wurde er auf eurem Bildschirm auch in gelb angezeigt. Seit einiger Zeit erschienen jegliche Joy-Cons - ganz egal in welcher Farbe - in grau. Update 9.1.0 ändert das aber jetzt.

Systemstabilität wurde erhöht um die Nutzererfahrung zu verbessern, darunter wurde das folgende Problem behoben:

Ein Problem wurde ausgemerzt, bei dem die Farbe der angesteckten Joy-Con nicht korrekt angezeigt wurde

Startet ihr die Switch, werdet ihr (wenn ihr mit dem Internet verbunden seid) automatisch mit der Aufforderung benachrichtigt, euch das Update herunterzuladen.

Ihr könnt die Firmware eurer Switch aber auch ganz einfach manuell updaten, und zwar wie folgt:

Geht im Hauptmenü eurer Konsole auf "Systemeinstellungen"

Scrollt ganz nach unten und geht auf "Konsole"

Dort findet ihr den Menü-Punkt "System-Update": Klickt drauf und ihr startet den Download

Mehr zum Thema Nintendo Switch: