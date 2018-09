Nintendo Switch - Adapter lässt euch mit PS4-Controller spielen

Als hätte 8bitdo die Gedanken meines Kollegen Hannes gelesen, der in der Vergangenheit erklärte, warum die Nintendo Switch die perfekte Zweitkonsole für PS4-Besitzer ist, unterstreicht das neueste Produkt der Controller-Spezialisten diese These. Ihr aktueller USB Wireless Adapter (via The Verge) ermöglicht es euch nämlich, euren PS4-Controller gemeinsam mit eurer Nintendo Switch zu verwenden.

Mit nur knapp 20 US-Dollar ist der Adapter gerade im Vergleich zum Pro Controller der Switch sehr günstig. Zudem lässt er sich laut der offiziellen Beschreibung nicht nur mit dem Dual Shock 3 und 4 verbinden, sondern außerdem mit den meisten Nintendo-Controllern, unter anderem der Wii Remote, dem Wii U Pro Controller und natürlich den Switch Joy-Con. Auch Besitzer von Tablets, PCs, Raspberry Pi und anderen Geräten kommen auf ihre Kosten und dürfen sich dank des Adapters über Controller-Support freuen.

Auf Amazon.de ist der kleine Wunder-Stick aktuell ausverkauft, allerdings scheint er international verfügbar zu sein.