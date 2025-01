"Das habe ich nicht kommen sehen" Nintendo-Fans kaufen neue Switch-Spiele, bekommen aber leere Hüllen mit Wackelaugen

Eigentlich sind Wackelaugen eine super Sache - allerdings nicht, wenn sie den Platz von tollen Spielen einnehmen.

Stellt euch vor, ihr bekommt zu Weihnachten ein Geschenk, packt es aus und freut euch total über das aktuelle Zelda oder Super Mario für eure Nintendo Switch. Am Abend setzt ihr euch auf die Couch, reißt die Folie von der Hülle und wollte euch die Cartridge schnappen, doch alles was euch im Inneren erwartet ist ein ... Auge?

So oder so ähnlich erging es laut verschiedenen Berichten vielen Leuten in den letzten Tagen und Wochen. Einige Meldungen gehen sogar bis zum Sommer 2023 zurück. Die Behauptung: Statt der Spiele fanden die Betroffenen Wackelaugen in den zuvor verschweißten Hüllen.

Dreister Betrug oder viraler Prank?

Darum geht's: In den sozialen Medien teilen verschiedene Leute das oben genannte Szenario. Ob nun beschenkt, oder zuvor selbst gekauft – nach dem Öffnen der Packungen findet sich statt der Switch Cartridge ein Wackelauge in der kleinen Halterung der Spielehülle.

Das kleine Plastikteil sitzt dort aber vermutlich nicht nur, um ahnungslose Spieler*innen zu verhöhnen, denn es simuliert beim Schütteln der Hülle nahezu perfekt den vertrauten klackernden Klang einer Switch-Cartridge. So stellen die Verantwortlichen sicher, dass der Betrug erst möglichst spät auffällt.

Berichte wie diesen finden wir aktuell wieder sehr häufig im Netz:

Die Betroffenen berichten alle davon, dass die Verpackungen noch eingeschweißt waren, auch wurden die Spiele in verschiedenen Stores wie Walmart, Best Buy oder Target gekauft. Immerhin scheint sich das Phänomen auf den Westen der USA zu konzentrieren.

Einige Leute berichten sogar darüber, dass sie – da sie zuvor davon gehört hatten – Packungen direkt in den Stores und vor den Mitarbeitenden geöffnet haben und dort ebenfalls auf die glotzende Überraschung stießen.

Rebekah Valentine von IGN hat sich die Sache einmal genau angeschaut und Betroffene in den USA kontaktiert. In ihrem ausführlichen Artikel (via IGN) berichtete Sie von den Gesprächen und erzählt auch, welche Erkenntnisse sie durch die Nachfragen in den entsprechenden Stores erhalten hat.

Keiner der Betroffenen konnte den jeweiligen Vorfall – etwa durch eine Videoaufzeichnung – eindeutig beweisen, was letztendlich natürlich nicht verwunderlich ist. Einige konnten aber immerhin passende Rückgabescheine vorweisen.

Auch in den Stores gab es keine eindeutigen Antworten, was allerdings auch daran lag, dass die meisten Rückmeldungen bis zur Veröffentlichung des Beitrages ausblieben. Auch Nintendo selbst äußerte sich nicht gegenüber IGN.

Damit lässt sich nicht zweifelsfrei belegen, ob es sich bei der Sache um einen weit ausgelegten Betrug, der womöglich irgendwo in der Lieferkette stattfindet oder einen Internet-Prank aus der Community handelt. Schauen wir uns die Meldungen und Diskussionen unter den Beiträgen an, wirkt das ganze aber durchaus glaubhaft.

56:00 Konsolen 2025: Wird die Switch 2 die letzte erfolgreiche Konsole?

Währenddessen ist die Ankündigung der Switch 2 nur noch eine Frage der Zeit und mittlerweile finden täglich neue Gerüchte und Leaks ihren Weg ins Internet. Das Thema Nintendo wird also auch abseits der fiesen Wackelaugen in den kommenden Tagen und Wochen viel besprochen werden.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon von den Wackelaugen gehört und glaubt ihr daran, dass die Berichte wahr sind? Verratet es uns in den Kommentaren!