'Seltsame Kombi, aber ich liebe es!' - Bastler rettet Wii vor dem Müll und verpasst ihr eine coole Innenbeleuchtung

“Wii-va UNIT 01“ ist eine Anspielung an den Anime Neon Genesis Evangelion. Das Gerät sieht aber auch schön aus, wenn man das Referenz-Werk gar nicht kennt. (Bild: Reddit / Immediate-Grab-2319)

Alte Konsolen sind für Bastler*innen gefundenes Futter. Umso schäbiger die originale Hardware aussieht, desto schöner scheinen die Früchte ihrer Arbeit zu werden. Gerade erst neulich stand bei uns eine PlayStation 2 im Mittelpunkt, doch heute wollen wir eine bestimmte Wii ins Rampenlicht rücken.

Die Wii mit dem Namen “Wii-va UNIT 01“

Zunächst einmal könnt ihr euch hier die aufgehübschte Wii von Redditor “Immediate-Grab-2319“ anschauen:

Der Name der Wii “Wii-va UNIT 01“ dürfte Fans des Anime Neon Genesis Evangelion ein Begriff sein. Es handelt sich nämlich um eine Anspielung an die Evangelion Einheit 01, die vom Protagonisten Shinji Ikari gesteuert wird. Die Anspielungen an Evangelion 01 finden wir nicht nur im Namen, sondern auch in den Farben der Innenbeleuchtung sowie dem Bild der Abdeckung. Doch fangen wir bei der Hardware lieber von vorne an.

Wie kam “Immediate-Grab-2319“ an die Wii? Der Bastler beschreibt die Wii als eine "Müll-Wii", die lediglich 20 Dollar gekostet habe. Die Konsole sei äußerlich recht mitgenommen gewesen, doch immerhin habe sie noch funktioniert. Die Wii sei dreckig und vor allem oben völlig zerkratzt gewesen. Außerdem habe die Klappe über der SD-Karte sowie den Steckern für die GameCube-Controller komplett gefehlt.

Was hat der Bastler mit der Wii gemacht? Auf dem Bild können wir sehen, dass die besagten Startmakel bereits behoben wurden. Obendrein wurde aber auch noch einiges gemacht, da nun die eigentlich weiße Seitenklappe durch eine durchsichtige Acrylplatte ausgetauscht wurde, an der Immediate-Grab-2319 das besagte Bild von Evangelion Einheit 01 eingraviert hat.

Auch das Innenleben von “Wii-va UNIT 01“ hat ein Upgrade bekommen, da zumindest die Innenbeleuchtung davon neu sein muss. Mehr hat der Modder nicht geschrieben, jedoch sei die Bastelei auch noch nicht ganz abgeschlossen.

Für einen Einblick in die Stimmung der Inspirationsquelle von “Wii-va UNIT 01“ können wir euch den Trailer von Neon Genesis Evangelion empfehlen:

Wir sind nicht die Einzigen, denn auch die Community zeigt sich begeistert. Die Fans erfreuen sich entweder an der Hardware selbst oder an der Referenz zu Neon Genesis Evangelion.

“Connect_Ad_3070“ liefert außerdem den Vorschlag, etwas Schönes oben auf der Wii zu verbauen. “Immediate-Grab-2319“ scheint von der Idee begeistert zu sein und fragt nach konkreten Vorschlägen. Deswegen sind wir gespannt, ob wir “Wii-va UNIT 01“ nochmals in der finalen Form zu Gesicht bekommen.

Was haltet ihr von der Wii und habt ihr selbst schonmal eine Konsole aufgemotzt?