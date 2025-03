Nintendos bestes Spiel aus 2024 im Angebot: Switch-Hit mit 88 Punkten im GamePro-Test jetzt günstig schnappen!

Lust auf ein großes Fantasy-Abenteuer mit kreativem Gameplay? Dann seid ihr bei diesem Switch-Spiel aus 2024 richtig.

Große Reihe mit neuem Kniff: Das bietet der Switch-Hit aus 2024

In diesem Spiel muss Zelda ihr Reich eigenhändig retten, kann sich dabei aber immerhin auf ihren speziellen Zauberstab verlassen.

Es geht hier um The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mit dem die Reihe letztes Jahr in mehrfacher Hinsicht neue Wege beschritten hat. Diesmal schlüpft ihr nämlich in die Rolle der Prinzessin Zelda höchstpersönlich. Nachdem Link von einer Art magischem Riss in der Realität verschluckt wurde, muss Zelda selbst zur Tat schreiten, um ihr Reich (und vielleicht auch Link?) zu retten.

Auch das Gameplay unterscheidet sich deutlich von den Vorgängern und basiert auf einer ganz neuen, ungewöhnlichen Idee: Zelda verfügt nämlich über einen besonderen Zauberstab namens Trirod, mit dem ihr Kopien von Gegenständen oder Monstern erschaffen könnt, die ihr zuvor im Spiel gefunden habt. Dadurch habt ihr sowohl bei den Kämpfen als auch bei den kniffligen Rätseln, die in den Dungeons auf euch warten, die verschiedensten kreativen Lösungsmöglichkeiten.

12:07 In diesem Zelda zeigt die Prinzessin endlich, was in ihr steckt!

Ansonsten ist The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ein typisches Zelda-Spiel, das die bewährte Mischung aus abenteuerlicher Erkundung, Action und Rollenspiel-Elementen bietet. Um ein riesiges Open-World-Spiel wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom handelt es sich allerdings nicht. Stattdessen bekommt ihr ein im Hinblick auf das Weltdesign traditionelleres, kompakteres Zelda, das mit seiner Perspektive von schräg oben und dem niedlichen Look an die Neuauflage von Zelda: Link's Awakening erinnert.