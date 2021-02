Lasst euch beschenken: NordVPN hat Geburtstag und ihr bekommt aus diesem Anlass das zweijährige Abonnement des VPN-Dienstes mit 68 Prozent Rabatt. Somit zahlt ihr monatlich nur 2,97 Euro. Doch das ist noch nicht alles, denn es gibt für euch ein besonderes Geschenk.



Wenn ihr Glück habt, gibt es die doppelte Laufzeit: Solltet ihr euch für ein Abo über zwei Jahre entscheiden, erhaltet ihr nicht nur den günstigeren Preis, sondern es gibt eines von drei Geschenken für euch.

1 Monat NordVPN

1 Jahr NordVPN

2 Jahre NordVPN

Ihr bekommt also garantiert mindestens einen weiteren Monat NordVPN zu euren 24 Monaten geschenkt. Im besten Fall gibt es sogar 24 weitere Monate gratis. Je nachdem wie viel Glück ihr habt.

Mehr Schutz und Sicherheit: Mit NordVPN schützt ihr euch beim Gaming zum Beispiel vor möglichen DDoS-Angriffen und holt euch insgesamt weiteren Schutz, sowie einige Verbesserungen für eure Geräte ins Haus. Dabei erwarten euch über 5.000 Server weltweit, zu denen ihr schnelle Verbindungen aufbauen könnt und ein konstanter Ping garantiert ist.



NordVPN schützt außerdem eure Daten und eure IP-Adresse. Dadurch erhält niemand Zugriff auf eure Internetdaten. Wer möchte, kann des Weiteren einen Kill-Switch konfigurieren. Bricht eure Verbindung ab, schließt NordVPN automatisch jede im Vorfeld ausgewählte Anwendung. Dadurch kommt es zu keiner unbeabsichtigten unverschlüsselten Datenübertragung.

Mehr Streaming-Inhalte: Mit NordVPN könnt ihr bei Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video und Co nicht nur Inhalte sehen, die es in Deutschland gibt, sondern auch andere. Je nach Region bieten diese Portale andere Inhalte zum Streamen an und euch entgeht keiner davon.

Auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen: Der VPN-Dienst lässt sich mit einer Lizenz auf bis zu sechs Geräten zur selben Zeit nutzen. Somit lassen sich nicht nur eure Smartgeräte, sondern auch die der Familie schützen. NordVPN ist dabei für alle gängigen Plattformen wie Windows, Android, Mac und weitere verfügbar.

