Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das mit allen aktuellen Konsolen kompatible Gaming-Headset HyperX Cloud 2 günstig im Angebot bekommen, und zwar für 49 Euro. Laut der Vergleichsplattform Idealo handelt es sich dabei um den günstigsten Preis seit mehr als einem Jahr. Es handelt sich dabei um ein Tagesangebot, das nur bis morgen 9 Uhr gültig ist, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Hier kommt ihr zum Deal:

Wie gut ist das HyperX Cloud 2?

Klang: Das HyperX Cloud 2 gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten kabelgebundenen Gaming-Headsets auf dem Markt, da es auch zum Normalpreis ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der Klang überzeugt durch satte Bässe und hervorragende Mitten. Letztere sind unter anderem wichtig für Dialoge und Schrittgeräusche. Bei den Höhen, die bei vielen Gaming-Headsets die Schwachstelle sind, schneidet es allerdings nur mittelmäßig ab.

Mikro & Verarbeitung: Das Mikrofon des HyperX Cloud 2 ist von sehr guter Qualität. Nicht nur gibt es die Stimme klar und deutlich wieder, es ist auch gut darin, Geräusche aus der Umgebung auszublenden. Zudem ist das Headset mit seiner robusten Aufhängung aus Aluminium und seinem flexiblen Kopfbügel gut verarbeitet und verfügt über eine komfortable Polsterung an den Hörern und am Bügel.

Kompatibilität & Anschlüsse: Über den 3,5-mm-Klinkenstecker ist das HyperX Cloud 2 mit allen aktuellen Konsolen kompatibel, also mit PS4 und PS5 ebenso wie mit Xbox One und Series und mit Nintendo Switch. Für den Anschluss an den PC gibt es zudem eine Verlängerung mit USB-Anschluss. Da die Kabelfernbedienung mit Regulierung von Hörer- und Mikrofonlautstärke an dieser Verlängerung hängt, könnt ihr diese leider nicht nutzen, wenn ihr den 3,5-mm-Stecker verwendet. In dieser Hinsicht ist das sehr ähnliche, aber momentan teurere HyperX Cloud Alpha praktischer.

