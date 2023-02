Nur heute: LG 4K OLED-TV mit 55 Zoll und 120 Hz zum Bestpreis bei MediaMarkt kaufen

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr euch heute im Tagesangebot den High-End-4K-Fernseher LG OLED C22 in der Größe 55 Zoll günstig sichern, nämlich für 1099€ (UVP: 2249€). Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen LG OLED C27 in dieser Größe je zuvor so günstig. Noch dazu bekommt ihr bei beiden Händlern einen Coupon im Wert von 100€ für künftige Einkäufe dazu spendiert. Hier geht’s zum Deal:

Das Tagesangebot wurde heute Morgen um 9 Uhr gestartet und läuft nur für 24 Stunden, sofern es nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist.

Der LG OLED C2: Tolles Bild & gut fürs Gaming mit PS5

Bildqualität: Der LG OLED C22 ist ein High-End-Fernseher aus 2022 und eine von mehreren fast identischen Varianten des LG OLED C2. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, die er vor allem seinem OLED-Display mit seinem perfekten Schwarz und dadurch unendlich hohen Kontrast verdankt. Im Vergleich zu normalerweise günstigeren Modellen wie dem LG OLED B2 zeichnet er sich durch sein neues Evo-Panel aus, das höhere Helligkeit bietet und dadurch HDR besser darstellen kann. Zudem verfügt der C2 über den besseren Bildprozessor.

Gaming: Auch beim Gaming liefert der LG OLED C22 eine tolle Leistung ab. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps möglich ist. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Beim Spielen wird also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Der Input lag ist mit unter 6 ms bei 120 Hz und 10 bis 11 ms bei 60 Hz äußerst niedrig, was euch vor allem in schnellen Multiplayer-Spielen einen Vorteil verschafft.

Aus all diesen Gründen ist der LG OLED C2 momentan die Top-Kaufempfehlung in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung. Mehr erfahrt ihr hier:

