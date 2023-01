Nur heute: Samsung 4K QLED-TV mit 55 Zoll & HDMI 2.1 zum Toppreis kaufen

Bei Alternate könnt ihr den mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher Samsung QLED Q72B heute günstig im Tagesangebot bekommen. Für das 55 Zoll große Modell zahlt ihr nur noch 599€ statt 1099€. So günstig ist es laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst zu haben. Auch ähnliche Modelle wie den weiter verbreiteten Samsung QLED Q70B gibt es laut Idealo in 55 Zoll bei keinem anderen Händler so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Das Tagesangebot ist nur für 24 Stunden gültig und endet spätestens um 9 Uhr am Sonntagmorgen. Es ist aber gut möglich, dass es sogar schon vorher ausverkauft ist, denn die Vorräte solcher Tagesangebote bei Alternate sind erfahrungsgemäß meist eng begrenzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren aber noch rund 90 Prozent der Exemplare verfügbar.

Wie gut ist der Samsung QLED Q72B?

Bildqualität: Der Samsung QLED Q72B ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2022 und eine technisch weitgehend identische Variante des Samsung Q70B. Er bietet für seinen Preis eine hohe Bildqualität, die er unter anderem seinem kontrastreichen VA-Panel zu verdanken hat. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit viel höher als bei Low-Budget-TVs, wodurch HDR besser dargestellt werden kann. Local Dimming oder ein Mini-LED-Display gibt es aber erst bei den teureren Samsung-Modellen wie dem Samsung QLED QN85B.

Gaming: Der Samsung QLED Q72B verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Dadurch ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Außerdem fällt der Input Lag mit mit circa 6 ms bei 120 Hz und ungefähr 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus. Ihr bekommt mit dem Samsung QLED Q72B also einen sehr guten Gaming Fernseher.

In unserer großen Fernseher-Kaufberatung könnt ihr noch mehr über den nahezu identischen Samsung QLED Q70B erfahren und außerdem nachlesen, wie er sich im Vergleich zu den zahlreichen Konkurrenten schlägt:

