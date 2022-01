Ocean's Heart für die Switch sieht aus wie Link to the Past, nur dass wir Zelda spielen

Ocean's Heart erscheint nach der Veröffentlichung für PC jetzt auch für die Nintendo Switch. Eine bessere Plattform dürfte es für das Zelda-Like wohl kaum geben: Auf den ersten Blick erinnert es geradezu frappierend an die altehrwürdigen 2D-Teile des legendären Franchises wie A Link to the Past. Das muss nichts schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Vor allem dürfen wir hier quasi endlich Zelda spielen. Die heißt hier allerdings Tilia und muss gegen einen fiesen Piraten namens Blackbeard antreten. Das Ganze macht einen sehr charmanten sowie vielversprechenden Eindruck und kommt auch schon bald auf den Markt.

Die Switch bekommt mit Ocean's Heart ein neues Zelda-Like und es sieht fantastisch aus

Neues Zelda-Like enthüllt: Ocean's Horn sieht keinesfalls zufällig aus wie Zelda: A Link to the Past – die Inspiration ist hier eindeutig und die Ähnlichkeit wohl auch beabsichtigt. Für alle, die gar nicht genug vom Stil der alten Zeldas kriegen können, sieht dieses neue Switch-RPG wie eine absolut sichere Bank aus. Schaut euch den coolen Trailer an:

Darum geht's: In Ocean's Heart spielen wir die junge Tilia und bekommen es mit dem Oberfiesling und Piraten Blackbeard zu tun. Der hat unseren Vater entführt. Dementsprechend machen wir uns auf den Weg, um ihn zu retten und müssen unterwegs allerlei Herausforderungen meistern. Nicht nur, aber auch wie in den klassischen 2D-Zeldas erwarten uns unter anderem die folgenden Elemente:

Kämpfe

Verschiedene Waffen

Diverse Hilfsmittel

Crafting

Dungeons

Rätsel

Bosskämpfe

Ocean's Heart ist kein reiner Zelda-Klon

Das Action-RPG für die Switch will auch seine Einzigartigkeit unter Beweis stellen. Dazu tragen Story, Charaktere, Quests und das Piratensetting bei, aber natürlich auch die Art und Weise, wie sich das Ganze spielt. Ein großer Schwerpunkt soll auf der Erkundung der Spielwelt und dem Lösen der Mysterien sowie dem Sammeln von Ressourcen und Crafting liegen.

Wann kommt Ocean's Heart? Das Spiel vom Ein-Mann-Entwicklerstudio Max Mraz erscheint schon am 10. Februar für die Nintendo Switch. Wer einen Blick darauf werfen will, muss auch nicht allzu tief in die Tasche greifen, weil der 2D-Titel nur knapp 15 Euro kostet. .

Wie gefällt euch Ocean's Heart? Habt ihr Lust auf das Zelda-Like?