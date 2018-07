Octopath Traveler und Captain Toad im Angebot - Zum Release bei Gamesrocket günstig kaufen

Diese Woche wartet die Nintendo Switch mit gleich zwei interessanten Releases auf euch. Captain Toad findet den Weg auf die neue Nintendo-Konsole und bringt neue Level mit, die von Super Mario Odyssey inspiriert sind.

Des Weiteren erscheint das heiß erwartete Octopath Traveler. Das RPG spielt in einer Fantasy-Welt und zeichnet sich durch seine liebevoll gestaltete Pixelgrafik aus. Insgesamt gibt es acht Charaktere, die jeweils eigene Talente und Ziele haben. Die Kämpfe sind rundenbasiert und bieten komplett neue Mechaniken. Darunter zum Beispiel das Boost-System, mit dem ihr in jeder Kampfrunde Boost-Punkte sammeln und so eure Angriffe verstärken könnt.

Bei Gamesrocket könnt ihr den Gutscheincode OCTOPATHPRO nutzen und erhaltet damit weitere 7% Rabatt. Dadurch kostet euch das Spiel nur 52,03 Euro.

Octopath Traveler, Nintendo Switch für 52,03 Euro

Für Captain Toad lautet der Gutscheincode CPTPROTOAD. Damit erhaltet ihr weitere 10% Rabatt und das Spiel für 35,05 Euro.

Captain Toad, Nintendo Switch für 35,05 Euro

Alle Gutschein gelten bis einschließlich 18. Juli.