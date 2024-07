Dieses Spiel ist ein Must-have zu diesem Preis - JRPG-Toptitel im superstarken Prime Day Sale

Mit bis zu 63% Rabatt ist der Rollenspiel-Hit ein wahres Schnäppchen zum Prime Day.

Erst letztes Jahr veröffentlicht und schon jetzt ist Octopath Traveler 2, wie sein Vorgänger aus 2018, ein Must-have für alle JRPG Fans. Mit dem verspielten "HD 2D"-Look, wie ihn Entwickler Square Enix selbst taufte, überzeugt das Spiel auf charmante Weise und holt mit einer packenden Geschichte auch die letzten Zweifler ab. Jetzt könnt ihr Octopath Traveler 2 gerade super günstig mit bis zu 63 % Rabatt im Prime Day ergattern. Die Deals gelten für die Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch-Version.

Die Angebote des Amazon Prime Day laufen bis zum 17. Juli, ein paar der besten Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Bei vergangen Prime Days kam es auch vor, dass, vor allem Games, mehrere Preisumschwünge hatten. Um sicherzugehen, schaut doch einfach selbst einmal auf das Angebot.

Stimmige Pixel Perfektion in einzigartiger HD-2D-Grafik

Der einzigartige Look des JRPG's beeindruckt und macht jeden Bereich zu einem kleinen Pixelspektakel.

Zu Beginn eures Abenteuers wählt ihr einen von acht gut geschriebenen Charakteren mit jeweils eigener Klasse und Geschichte, die euren Start in der Welt beeinflussen. Danach seid ihr schon recht frei und könnt eure eigene Geschichte erleben. Während die Charaktere im Vorgänger kaum bis gar nicht mit den Geschichten der anderen Charaktere interagiert haben, glänzt der Nachfolger besonders in diesem Bereich. Die Gruppe interagiert nun wirklich miteinander und nimmt auch Bezug auf die Schicksale der anderen Figuren. Das erste Octopath Traveler müsst ihr übrigens nicht gespielt haben, um Freude am zweiten Teil zu haben. Lediglich einige Anspielungen könntet ihr nicht verstehen, was jedoch nicht weiter schlimm ist.

Der Grafikstil ist etwas Besonderes und verzaubert mit seinem Retro-Charme, gepaart mit atemberaubenden Licht- und Schatteneffekten, die den Stil des Spiels perfekt abrunden. Neben der verspielten Grafik überzeugt besonders der Soundtrack. Die schon im Vorgänger starke musikalische Untermalung des Spiels wird noch einmal durch den Nachfolger übertrumpft und wird sich in eure Soundtrack-Herzen spielen, um dort zu verweilen.

