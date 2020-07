In den Tagesangeboten bei Alternate gibt es heute die Oculus Quest mit 128 GB für 479 Euro. Damit ist der Händler laut Vergleichsplattformen mit Abstand der günstigste Anbieter. Das VR-Headset kostete seit seinem Erscheinen im letzten Jahr fast konstant 549 Euro, erst Anfang dieses Monats haben ein paar Händler den Preis auf knapp unter 520 Euro reduziert. Die günstigere Variante mit 64 GB Speicher ist momentan für 437 Euro bei Saturn zu haben.

Oculus Quest 128 GB statt statt 535,16€ für 479€ bei Alternate

Das Angebot bei Alternate gilt noch bis 8 Uhr am Sonntagmorgen, sofern das Headset nicht vorher ausverkauft ist.

Was ist die Oculus Quest?

Die Oculus Quest ist ein vollständig autarkes VR-Gaming-Headset. Der Prozessor ist direkt in das Headset eingebaut. Es handelt sich also quasi um eine eigenständige VR-Konsole, an die kein PC und keine Konsole angeschlossen werden muss, um spielen zu können.

Da zudem kabellose Bewegungs-Controller enthalten sind, habt ihr beim Spielen vollständige Bewegungsfreiheit, von Wänden und Möbelstücken abgesehen. Vor Kollisionen warnt euch das Headset aber automatisch, nachdem ihr den Spielbereich festgelegt habt.

Die Zahl der Spiele, die auf dem autarken Headset läuft, ist zwar etwas begrenzt, da es natürlich nicht über die Rechenleistung eines Gaming-PCs verfügt. Mittlerweile steht aber eine recht vernünftige Auswahl an Games bereit, unter anderem Superhot VR, Arizona Sunshine, Tetris Effect oder Layers of Fear VR. Einen Überblick bekommt ihr im Oculus Quest Store.

Alternativ könnt ihr die Oculus Quest übrigens wie eine normale Oculus Rift an den PC anschließen und dann Spiele über den Oculus Rift Store oder über Steam spielen. Auch mit Half-Life Alyx funktioniert die Quest tadellos. Ein potenter Gaming-PC ist dafür aber Voraussetzung. Empfohlen wird die Verbindung mit dem PC über Kabel, mit einem guten Router und geringem Abstand ist aber auch das Spielen per WLAN-Verbindung möglich.

