Off the Grid ist ein Cyberpunk-Battle Royale, das sogar eine Story hat

Selbst wenn ihr von Battle Royale-Shootern eigentlich schon die Nase voll habt, könnte Off the Grid etwas für euch sein. Dabei handelt es sich nämlich nicht einfach nur um den nächsten großen Genrevertreter, sondern um einen frischen Ansatz. Der wirkt zumindest auf dem Papier ziemlich interessant und klingt so, als könnte er dem Genre vielleicht tatsächlich frischen Wind einhauchen. Außerdem wirken zwei vielversprechende Personen daran mit.

Off the Grid: Schon wieder ein Battle Royale, aber dieses Mal mit Story

Off the Grid endlich enthüllt: Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde angekündigt, dass der Film-Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Chappie, Elysium) an einem Next Gen-Shooter arbeitet. Jetzt wissen wir auch, welcher das ist und erfahren auch die ersten Details zu dem Projekt, das ziemlich cool klingt. Außerdem ist auch der Altered Carbon-Autor Richard K. Morgan mit an Bord.

Hier könnt ihr euch einen ersten, sehr kurzen Teaser ansehen:

Die harten Fakten: Off the Grid kommt für PS5, Xbox Series S/X sowie den PC und wird ein Third Person-Battle Royale, also ein Multiplayer-Shooter. Allerdings liegt das Hauptaugenmerk offenbar auf der Story und dem düsteren Cyberpunk-Setting. Die Macher nennen das Battle Royale 2.0. Einige Details klingen auch verdächtig danach, als kämen NFTs ins Spiel.

Online-Multiplayer

AAA-Shooter

Battle Royale auf einer "dystopischen tropischen Insel"

Third Person-Perspektive

Cyberpunk-Setting

Story-Fokus und Missionen

Spieler*innen beeinflussen Story

PvP und PvE auf derselben Map

150 Spieler*innen gleichzeitig

Unreal Engine 5

Für PS5, Xbox Series S/X und PC

Das klingt alles ziemlich vielversprechend und ambitioniert, hinterlässt aber natürlich auch sehr viele Fragezeichen. Vor allem bleibt unklar, wie genau die Story beeinflusst werden kann und wie sie sich in das Battle Royale-Gameplay einfügen soll. Wir sind auch gespannt, was Neill Blomkamp und Richard K. Morgan beitragen.

Sind NFTs geplant? Eine Kleinigkeit lässt uns beim Lesen der FAQs auf der offiziellen Webseite von Off the Grid aufhorchen: Ein wichtiges Kern-Feature sei die einzigartige Art und Weise, wie Spieler*innen In Game-Items craften, anpassen und untereinander handeln können. Das klingt stark nach NFTs, kann aber natürlich auch anders funktionieren. Mehr dazu soll in Bälde verraten werden.

Wie findet ihr Off the Grid auf den ersten Blick? Worauf hofft ihr, was befürchtet ihr?