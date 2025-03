Die offizielle PS5-SSD gibt's jetzt über 100€ günstiger: 2TB Speicherplatz zum Top-Preis im Saturn-Angebot schnappen!

Die schnelle PS5-SSD WD Black SN850P gibt's bei Saturn jetzt über 100€ günstiger im Angebot.

Nicht mehr genug Speicherplatz auf eurer PS5? Wenn ihr keine Lust habt, Spiele zu deinstallieren und dann wieder neu installieren zu müssen, wenn ihr sie doch wieder spielen wollt, könnt ihr dieses Problem jetzt mit einem Sonderangebot bei Saturn lösen. Dort bekommt ihr nämlich gerade die 2TB große, offizielle PS5-SSD WD Black SN850P inklusive Heatsink 104€ günstiger im Vergleich zum UVP:

Laut Vergleichsplattformen gibt es die SSD momentan bei keinem anderen Händler günstiger. Der Versand ist kostenlos. Durch eine aktuelle Aktion könnt ihr sogar eine kostenfreie Sofort-Lieferung innerhalb von 90 Minuten bekommen, wenn ihr spätestens bis zum 10. März um 9 Uhr morgens bestellt.

WD Black SN850P: Wie gut ist die offizielle PS5-SSD?

Das PlayStation-Logo zeigt es an: Die WD Black SN850P SSD ist perfekt für die PS5 geeignet und besitzt die offizielle Lizenz.

Die WD Black SN850P ist eine der wenigen offiziell lizenzierten PS5-SSDs. Dies hat sie nicht einfach nur dem Umstand zu verdanken, dass der Hersteller der SSD Sony die Lizenzkosten bezahlt hat. Die SN850P verdient sich ihren Titel auch dadurch, dass sie direkt mit einem perfekt für die PS5 geeigneten Heatsink geliefert wird. Nicht jeder SSD-Kühlkörper passt in die PS5, viele sind für den knappen Platz in der Konsole zu groß. Andere wiederum sind zwar schmal, bieten aber nur eine schwache Kühlleistung.

Durch den optimalen Heatsink kann die SSD stets ihre bestmögliche Leistung bringen, ohne dass die Gefahr einer Überhitzung und einer damit verbundenen Drosselung der Geschwindigkeit besteht. Die maximale Lesegeschwindigkeit der WD Black SN850P liegt bei 7.300 MB/s. Damit ist sie nicht weit vom Maximum dessen entfernt, was mit der PS5 überhaupt möglich ist, und erfüllt Sonys Mindestanforderung von 5.500 MB/s mit Leichtigkeit. Ihr könnt also mit sehr kurzen Ladezeiten in euren PS5-Spielen rechnen.

Die WD Black SN850 passt mit ihrem Heatsink problemlos in den SSD-Slot der PS5. Viele andere Kühlkörper sind dafür zu groß.

Im Vergleich zu vielen normalerweise günstigeren PS5-SSD, die teils ebenfalls hohe maximale Geschwindigkeiten erreichen, kann die WD Black SN850P ihre Geschwindigkeit besser halten und kürzere Zugriffszeiten bieten, was unter anderem daran liegt, dass sie einen DRAM Cache verwendet. Außerdem bietet sie mit bis zu 6.600 MB/s auch eine sehr hohe Schreibgeschwindigkeit, was bei der Verwendung in der PS5 allerdings zweitrangig ist.