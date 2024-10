Offizielle PS5-SSD mit 4TB im Angebot: Massig Speicherplatz & Heatsink jetzt zum Top-Preis abstauben!

Bis Montagmorgen könnt ihr bei MediaMarkt eine offiziell lizenzierte PS5-SSD mit 4TB Speicherplatz zum Top-Preis abstauben.

Im aktuellen MediaMarkt-Sale bekommt ihr noch bis 7 Uhr am Montagmorgen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment! Das führt natürlich vor allem bei ohnehin bereits reduzierten Produkten zu Schnäppchenpreisen. Bei der 4TB großen und mit einem Heatsink ausgerüsteten PS5-SSD WD Black SN850P etwa war MediaMarkt schon vor dem Sale am günstigsten, durch den Extra-Rabatt ist der Abstand zu den Preisen anderer Shops nun gewaltig geworden:

WD Black SN850P: Wie gut ist die offizielle PS5-SSD mit 4TB Speicher?

Mit ihrer hohen Geschwindigkeit und ihrem Heatsink ist die NVMe SSD WD Black SN850P optimal für die PS5 geeignet.

Die WD Black SN850P ist offiziell für PlayStation lizenziert und eine der besten NVMe SSDs, die ihr für die PS5 bekommen könnt. Laut Sony braucht eine PS5-SSD eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s, was die WD Black SN850P mit ihren bis zu 7.300 MB/s mit Leichtigkeit übertrifft. Dadurch könnt ihr mit niedrigen Ladezeiten in euren Spielen rechnen.

Selbst bei der Schreibgeschwindigkeit, die für die Verwendung in der PS5 eher zweitrangig ist, liefert die WD Black SN850P mit bis zu 6.600 MB/s eine Top-Leistung ab. Die PS5-SSD ist damit sogar nochmal ein gutes Stück schneller als die beliebte Samsung 980 Pro, die bei einer Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 5.000 MB/s liegt.

Der Heatsink der WD Black SN850P SSD verhindert, dass es durch Überhitzung zu Leistungseinbrüchen kommt.

Die WD Black SN850P ist sogar bereits mit einem Heatsink ausgerüstet, sodass ihr sie direkt in die PlayStation 5 einbauen könnt, ohne euch Gedanken um Überhitzung machen zu müssen. Zwar funktionieren SSDs prinzipiell auch ohne Kühlkörper in der Konsole, Sony empfiehlt aber die Verwendung eines Heatsinks, da es ansonsten in seltenen Fällen durch Überhitzung zu Leistungseinbrüchen kommen könnte.

Bei MediaMarkt bekommt ihr die WD Black SN850P mit 4TB Speicherplatz und Heatsink aktuell für 289,91€ im Sonderangebot. MediaMarkt ist damit laut Vergleichsplattformen derzeit mit einem gewaltigen Abstand der günstigste Anbieter für die offizielle PS5-SSD. Auf Platz 2 liegt aktuell Galaxus mit einem Preis von 362,06€, bei Amazon kostet die SSD momentan 369€.

Wer stets über die besten Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese ständig aktualisierte Artikelliste werfen: