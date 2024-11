Die offizielle Xbox Series-SSD mit 2TB gibt’s jetzt 165€ günstiger: Die Top-Chance, den Speicher zu erweitern!

Bei Amazon gibt's die offizielle Xbox Series Speichererweiterung von Seagate gerade stolze 165€ günstiger im Vergleich zum UVP.

Euch geht der Platz auf eurer Xbox Series X oder S aus und ihr habt keine Lust, ständig Spiele zu deinstallieren, die ihr vielleicht noch spielen wollt? Dann könnt ihr euch jetzt eine schnelle Xbox-SSD mit 2 TB zum günstigen Preis sichern und so für lange Zeit eure Speicherplatzsorgen vergessen. Bei Amazon gibt es nämlich gerade die offizielle Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series im Angebot:

Aktuell bekommt ihr rund 165€ Rabatt im Vergleich zum UVP, laut Vergleichsplattformen gibt es die Xbox-SSD nirgendwo sonst so günstig. Da Amazon wie üblich keine Angaben zur Dauer des Deals macht, kann sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern.

Xbox-SSD mit 2TB: Was kann die offizielle Seagate Speichererweiterung?

Die Seagate Speichererweiterung funktioniert an der Xbox Series X und Xbox Series S gleichermaßen einfach und effektiv.

Die SSD von Seagate ist eine offiziell lizenzierte Speichererweiterungskarte, die mit allen Versionen der Xbox Series X und S funktioniert. Sie ist ungefähr so schnell wie die in die Xbox Series integrierte SSD. Das bedeutet: Ob ihr Spiele auf der Speichererweiterungskarte oder direkt auf der Konsole installiert habt, macht in der Praxis kaum einen wahrnehmbaren Unterschied. In beiden Fällen bekommt ihr kurze Ladezeiten in euren Spielen.

Xbox-SSDs sind sehr einfach zu benutzen, da sie anders als PS5-SSDs nicht in die Konsole eingebaut werden müssen. Es genügt schon, sie in den dafür vorgesehenen Slot außen an der Xbox Series X oder S einzustecken, um sie sofort verwenden zu können.

Die Seagate Xbox-Speichererweiterung braucht ihr nur in den Slot der Konsole zu stecken und könnt sie dann direkt verwenden.

All das gilt übrigens auch für die WD Black C50, die einzige andere offizielle Xbox-SSD auf dem Markt. Beide Speicherkarten unterscheiden sich bei der Geschwindigkeit kaum voneinander. Allerdings bekommt ihr die WD Black C50 nur in Speichergrößen von bis zu 1TB.

Wenn ihr euch also auf einen Schlag genug Speicherplatz sichern wollt, um langfristig versorgt zu sein und nicht zwischen mehreren SSDs wechseln zu müssen, bleibt euch kaum etwas anderen übrig, als zur Seagate Speichererweiterung zu greifen. Glücklicherweise bekommt ihr hier ohnehin mehr Speicherplatz pro Euro: Während die WD Black C50 mit 1TB aktuell bei Amazon 134,99€ kostet, bezahlt ihr bei der Seagate-SSD jetzt für 2TB nur 229,90€ (UVP: 394,99€).

