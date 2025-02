Den offiziellen Elden Ring Controller gibt's jetzt im Angebot: Schickes Xbox-Gamepad mit Extra-Tasten günstig schnappen!

Lange war er in Deutschland überhaupt nicht verfügbar, jetzt bekommt ihr den offiziellen Elden Ring Controller für Xbox und PC im Sonderangebot.

Schon im letzten Jahr ist zum Release von Elden Ring: Shadow of the Erdtree ein offizieller Controller für Xbox und PC erschienen, der es allerdings erst einige Monate später nach Deutschland geschafft hat. Bei Amazon ist das hochwertige Gamepad jetzt nicht nur verfügbar, sondern auch um stattliche 25 Prozent reduziert. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Amazon verrät zwar nicht, wie lange der Deal genau dauert. Laut Shopseite handelt es sich jedoch um ein befristetes Angebot, das bald wieder enden könnte. Für PS5 ist der Controller übrigens leider nicht verfügbar.

Modularer Xbox-Controller: Das bietet das offizielle Elden-Ring-Gamepad

Auf der Rückseite des Elden Ring Xbox Controllers gibt es programmierbare Extra-Tasten, neben dem 3,5-mm-Anschluss findet ihr zudem zusätzliche Funktionstasten.

Auf den ersten Blick fällt der Elden Ring Controller natürlich vor allem durch sein Design mit einem detaillierten Shadow of the Erdtree-Motiv über dem Xbox-Button, verschiedenen Verzierungen an den Griffen und goldfarbenen Highlights am Steuerkreuz, den Triggern und den Basen der beiden Sticks auf. Den gehobenen Preis hat der Controller aber weniger dem Look und der Lizenz als vielmehr der Technik zu verdanken.

Es handelt sich nämlich um eine Variante des Thrustmaster eSwap X2 Controllers, der ohne das Elden-Ring-Design momentan sogar noch teurer ist. Der eSwap X2 ist ein modular aufgebauter Controller: Die Sticks und das Steuerkreuz könnt ihr herausnehmen und die Plätze tauschen lassen. Falls ihr also lieber ein symmetrisches Controller-Design wie bei einem PlayStation-Controller hättet, könnt ihr einfach wechseln.

Das Steuerkreuz und den linken Stick des Thrustmaster Elden Ring Controllers könnt ihr den Platz tauschen lassen.

Wie es sich für einen Controller dieser Preisklasse gehört, bekommt ihr auch programmierbare Extra-Tasten: Gleich vier Stück davon findet ihr auf der Rückseite. Dort befinden sich auch die Regler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise schneller feuern könnt. Unten am Controller links und rechts des Kopfhöreranschlusses befinden sich zudem verschiedene Funktionstasten, durch die ihr schnell Einstellungen vornehmen könnt.

Außerdem punktet der Thrustmaster eSwap X2 mit seiner Präzision und Geschwindigkeit: Ihr bekommt mechanische Tasten mit einem Aktivierungsabstand von 3 mm, die sich laut Herstellerangaben 64 Prozent schneller aktivieren lassen als gewöhnliche Buttons.

Der Thrustmaster eSwap X2 hat allerdings einen wichtigen Nachteil gegenüber den Microsoft-Controllern: Es handelt sich, wie bei den allermeisten Xbox-Gamepads von Drittherstellern, um einen kabelgebundenen Controller. Wenn ihr nicht auf die volle Bewegungsfreiheit verzichten könnt, ist er also nichts für euch. Ansonsten bekommt ihr hier jedoch nicht nur einen stilvollen, sondern auch hochwertigen und extrem flexiblen Controller: