Offizieller Xbox-Toaster im Angebot: Fast überall ist er ausverkauft, hier gibt's ihn günstig wie nie zuvor!

Der offizielle Xbox Sereis S Toaster ist fast überall ausverkafut, bei Mindfactory gibt es ihn gerade günstig wie nie.

Zum Release der Xbox Series S gab es eine Menge spöttischer Kommentare über das Design der Konsole, die wie ein Toaster aussähe. Microsoft hat daraufhin kurzerhand den Witz wahr gemacht und einen offiziellen Xbox-Toaster im Design der Series S auf den Markt gebracht.

Jetzt könnt ihr euch das kompetente Küchengeräte, das ein stilvolles Frühstück für Gamer ermöglicht, laut Vergleichsplattformen günstig wie nie schnappen, nämlich für nur 29€. Ihr findet den Deal hier unter den sogenannten MindStar-Angeboten bei Mindfactory:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es übrigens nicht, trotzdem solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Die verfügbare Menge an Xbox-Toastern ist nämlich eng begrenzt und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist schon rund die Hälfte verkauft.

Generell gibt es inzwischen fast keinen Händler mehr, der den Toaster auf Lager hat. Falls ihr bei Mindfactory zu spät kommen solltet, könnt ihr ihn euch derzeit allerdings noch immer bei Amazon bestellen. Dort ist er jedoch etwas teurer und es ist unklar, wann er geliefert werden kann:

Was bietet der Microsoft Xbox Series S Toaster?

Hier die Features des Xbox Series S auf einen Blick. Das Spektakulärste an dem Gerät ist allerdings das Xbox-Logo, das in den Toast eingebrannt wird.

Für etwas, das ursprünglich als Witz begann, ist eine erstaunliche Mühe in den Microsoft Xbox Toaster geflossen, um ihn zu einem kompetenten Küchengerät zu machen. Neben sechs Röststufen bietet er auch eine Auftau-Funktion sowie einen gesonderten Bagel-Modus, eine automatische Abschalt-Funktion und eine Krümel-Schublade zur leichteren Reinigung. Die größte Besonderheit des Xbox Toasters ist aber natürlich der Look, welcher der Xbox Series S täuschend echt nachempfunden ist.

Aber nicht nur der Look des Geräts, sondern auch der des Toasts, den es produziert, ist etwas Besonderes. Der Toaster brennt nämlich das Xbox-Logo in eure Brotscheiben ein. Das klappt übrigens besonders gut bei großen Sandwich-Scheiben, von denen problemlos zwei nebeneinander in den Toaster passen. Bei kleinen Toast-Scheiben funktioniert es natürlich auch, aber hier wird das Logo am oberen Rand und nicht zentral in der Scheibe eingebrannt.