Valve warnt Steam Deck-Spieler: Hört bitte auf, am Auspuff zu schnüffeln

Das Steam Deck ist nicht nur praktisch, sondern begeistert auch noch mit seinen Lüfter-Düften, aber das gefällt Valve gar nicht.

Das Steam Deck ist praktisch für alle, die ihre Steam Bibliothek unterwegs mitnehmen oder auch mal gemütlich im Bett zocken wollen. Aber einige Fans haben wohl auch andere Vorzüge am Handheld entdeckt, nämlich den Lüfter-Duft – und die Sache ist schon ein bisschen lustig. Findet der Hersteller aber nicht und spricht eine Warnung an Schnüffler*innen aus.

Valve sagt, ihr sollt keine Elektronik-Düfte inhalieren

Was bestimmte Gerüche bei uns auslösen, ist schwer vorherzusagen, da viele Sinneseindrücke mit Erinnerungen verknüpft sind. Wenn vom Duft neuer Hardware die Rede ist, haben die meisten von euch bestimmt gleich einen speziellen Geruch in der Nase oder denken an den Moment beim Auspacken neuer Geräte. Gerade beim Steam Deck kommt das Thema immer wieder auf. Fans lassen sich gerne den warmen Lüfter-Wind entgegenblasen.

Eine Person hat sich mit dem Thema an den Steam Support gewandt und gefragt, ob es denn sicher sei, die Gerüche aus dem Steam Deck-Lüfter zu inhalieren und auch gleich dazu verraten "Es ist so eine Art Meme [...], aber ich denke, ich... mag es irgendwie?"

Auch der Support kennt nach eigenen Angaben das Meme-Potenzial, tut aber das kaum Verwunderliche und spricht eine ausdrückliche Warnung aus:

Wie bei allen elektronischen Geräten, ist es generell nicht empfehlenswert, direkt Düfte von deinem Gerät einzuatmen. [...] Es sollte vermieden werden, die Lüfter-Gerüche des Geräts direkt einzuatmen. [...] Bitte unterlasse dieses Verhalten für die Sicherheit deiner Gesundheit.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum neuen Steam Deck OLED anschauen:

0:37 Handheld-Überraschung: Das Steam Deck bekommt ein OLED-Upgrade

Meme hin oder her – Die Antwort dürfte kaum jemanden verwundern, genauso wenig wie die Aussage des Redditors: "Eh, ich werde es einfach weiter tun." Der Post hat immerhin bislang über 5000 Upvotes gesammelt. Ob die eher von Lüfter-Schnüffler*innen stammen oder von Personen, die das Ganze witzig finden, ist unklar.

Eine Person kommentiert jedenfalls: "Ich habe drei Tage lang nichts anderes gemacht, als am Lüfter zu schnüffeln." Ein weiteres Community-Mitglied hat gleich eine Geschäftsidee:

Falls Valve einen Lufterfrischer mit diesem Geruch produziert... Oh Mann, ich würde ihn kaufen.

Ein anderer Fan hat sogar das Steam Deck LCD und OLED geschnüffelt und stellt fest, dass der Geruch sich unterscheidet. Die Version mit dem OLED-Display riecht für die Person potenziell "chemischer".

Nicht nur in diesem Beitrag äußern sich Fans des Geruchs

Das ist übrigens bei Weitem nicht der einzige Post im Internet, der den Geruch des Handhelds preist (oder sich vielleicht auch einen Spaß daraus macht). Redditor oxelhare schreibt beispielsweise: "Die Steam Deck Luft zu riechen, lässt mich (44 Jahre alt) wieder 12 werden", und begründet das mit Nostalgie.

ValorBound schreibt in seinem Beitrag: "Mag noch jemand mit einem Steam Deck es, die heiße Luft zu riechen, die darüber rauskommt? Ich frage für einen Freund von einem Freund. Ihr seid komisch, nicht ich."

Das Steam Deck LCD hat kürzlich Konkurrenz von einem neuen Modell bekommen. Dieses kommt nicht nur mit einem OLED Display, sondern auch mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90Hz, längerer Akkulaufzeit und einigen weiteren Anpassungen daher.

Habt ihr ein Steam Deck und schon mal am Lüfter geschnuppert? Oder wollt ihr euch vielleicht erst noch das OLED-Modell holen? Und falls ihr es tut: Lasst das mit dem Schnüffeln einfach, okay?