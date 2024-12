PS2-Klassiker Okami bekommt nach 18 Jahren endlich eine Fortsetzung

Okami bekommt eine Fortsetzung.

Bei den Game Awards 2024 wurde überraschend eine Fortsetzung des PS2-Klassikers Okami angekündigt. Das Original erschien erstmals 2006 und hat bis heute eine treue Fan-Gemeinde. Kein Wunder, denn das Zelda-ähnliche Adventure-Gameplay hat sich bis heute gut gehalten.

Dazu kommt natürlich der einzigartige Artstyle, der mit Cel-Shading-Grafik an historische, japanische Malerei angelehnt ist. Passend dazu schwingen wir im ersten Teil auch regelmäßig einen magischen Pinsel, um Einfluss auf die Spielwelt zu nehmen. Einen finalen Titel hat das Projekt noch nicht und wurde vorerst nur als "Okami Sequel" angekündigt.

Diesem Stil bleibt die Fortsetzung wohl auch treu, wie der erste Teaser andeutet:

1:08 Okami: Der PS2-Klassiker bekommt fast 20 Jahre später einen Nachfolger

Autoplay

Die Hauptrolle übernimmt wieder die Sonnengöttin Amaterasu in Gestalt eines weißen Wolfs. Wir sehen sie im Video kurz durchs Bild huschen, dürfen aber noch keinen genauen Blick auf die Heldin werfen. Auch die Pinsel-Mechanik ist wieder mit an Bord.

Apropos "Mit an Bord": Ebenfalls wieder mit dabei ist Director Hideki Kamiya, der schon 2006 für das Original verantwortlich war. Neben Okami war er auch leitender Entwickler bei Bayonetta und Resident Evil 2.

Was ist Okami? Das Action-Adventure orientiert sich an klassischen Zelda-Titeln wie Ocarina of Time. Ein besonderes Gameplay-Element ist der göttliche Pinsel, den ihr regelmäßig benutzen müsst. Dafür könnt ihr per Tastendruck die Zeit einfrieren und dicke oder dünne Striche auf dem Bildschirm zeichnen. Je nach Situation beeinflusst ihr damit die Welt, indem ihr Brücken repariert und Feinde bekämpft.

Wann erscheint die Okami-Fortsetzung? Bei der Ankündigung wurde nichts zu einem Release-Termin gesagt. Ihr solltet euch aber darauf einstellen, dass es noch mehrere Jahre dauern könnte. Zum einen bleibt der erste Teaser noch sehr vage, aber vor allem hat das Spiel noch keinen finalen Namen. Das Projekt steht also vermutlich noch ganz am Anfang.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf ein neues Okami und hättet ihr überhaupt noch mit einer Fortsetzung gerechnet?