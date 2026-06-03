One Piece Kapitel 1.183 stellt eine neue Königin vor – Fans lieben sie jetzt schon, haben aber auch die Vermutung, dass sie nicht zu den Guten gehört

One Piece 1.183 stellt Esperia-Königin Candell vor. Ihr Design begeistert – doch eine Theorie sieht in ihr eine künftige Gegenspielerin.

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Jusuf Hatic
03.06.2026 | 06:03 Uhr

Ob dieser neue Charakter wohl Freundin oder Feindin ist? (© Eiichiro Oda Toei Animation) Ob dieser neue Charakter wohl Freundin oder Feindin ist? (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

One Piece-Kapitel 1.183 ist zwar schon etwas länger als eine Woche draußen, beschäftigt die Community aber noch immer. Grund dafür ist eine neue Figur, die direkt für einige Diskussionen und Theorien sorgt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece-Kapitel 1.183 ein. Das am 24. Mai 2026 erschienene Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Design-Begeisterung mit Shojo-Anleihen

Konkret geht es um Esperia-Königin Candell, die mit ihrem Design die Herzen der One Piece-Fans schnell erobert hat. "GoldenGordon13" findet etwa, dass das Outfit perfekt zu einer musikalischen Nation passe – gewissermaßen hat Candell ein Aussehen, das an Marschkapellen erinnert.

Ein japanischer Fan zieht indes den Vergleich zu "Die Rosen von Versailles" – ein Klassiker-Shojo-Manga, der für opulente historische Kostüme bekannt ist und damals nicht minder mit dem Aussehen der Charaktere verzückte.

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Während viele Fans den Auftritt feiern, hat eine Theorie des Accounts "nikaboy___" auf X die Runde gemacht, die weit über die eigentliche Optik hinausgeht.

Königin Candell soll demnach ein Mitglied des Manmayer-Clans der Weltaristokraten gewesen sein, das undercover ins Königreich Esperia eingeschleust wurde, um dessen Eignung als Jagdgebiet zu prüfen.

Als Vorbild für diese Idee dient Figarland Garling, der ähnlich auf God Valley agierte – mit bekanntermaßen tragischem Ausgang.

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Der Theorie zufolge hätte Candell eine Beziehung mit König Reuven (dem hier eine Verbindung zum Davy-Clan nachgesagt wird) eingegangen, Gunko zur Welt gebracht und Reuven daraufhin getötet.

Das Kind wäre anschließend mit gelöschten Erinnerungen ins Heilige Land Mary Joa gebracht worden. Als zentrales Indiz führt nikaboy___ an, dass Brooks Wut auf Gunko sich ausschließlich auf den vorgeworfenen Mord an ihren Vater bezieht – ihre Mutter wird mit keiner Silbe erwähnt.

Wann wir die Wahrheit erfahren, ist noch nicht ganz abzusehen: In der Woche vom 7. Juni 2026 legt der One Piece-Manga eine Pause ein.

Glaubt ihr, dass Königin Candell tatsächlich eine ehemalige Heilige Ritterin ist?

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