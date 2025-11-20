One Piece-Leaks lösen den Vorfall auf God Valley auf und zeigen, was genau mit der Insel passiert ist

Das neueste One Piece-Kapitel erzählt die Geschichte von Rocks und God Valley zu Ende. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Es ist mal wieder soweit? Die einwöchige Pause des One Piece-Mangas liegt hinter uns und wir können uns am kommenden Sonntag auf das neueste Kapitel freuen. Das zeigt endlich, wie der Vorfall auf God Valley ausgeht. Außerdem werden Verbindungen zu den aktuellen Geschehnissen auf Elban gezogen.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um Ereignisse aus dem Manga-Kapitel 1166 von One Piece, das offiziell erst am 23. November 2025 um 17:00 Uhr auf der Website Manga Plus erscheint.

One Piece-Leaks zu Kapitel 1166 über God Valley

Der Content Creator und zuverlässige One-Piece Leaker PewPiece hat auf der Social-Media-Plattform X die neuesten Leaks geteilt. Demnach erwarten euch die folgenden Handlungsstränge im kommenden Kapitel 1166:

God Valley versinkt im Meer: Das Schicksal von God Valley wird endlich enthüllt. Die Insel versinkt im Meer und wird nicht von Imu wie Lulusia vernichtet, wie ursprünglich spekuliert.

Finaler Schlag auf Rocks: Obwohl in den vergangenen Kapitel Roger und Garp gegen Rocks kämpfen und ihn besiegen, stammt der finale Schlag von einer anderen Person. Diese Ehre wird dem künftig bekannten Champion von God Valley zuteil, Figarland Garling.

Reaktion auf die Niederlage der Rocks-Piratenbande: Wie üblich in One Piece sehen wir einige Reaktionen aus der ganzen Welt auf die Geschehnisse. Am Ende des Kapitels ist der Riesen-König Harald zu sehen, der seine Hörner abbricht, als er von Rocks‘ Tod erfährt.

Weitere Ereignisse

Rocks‘ Traum: Es wird gezeigt, wie Rocks seinen Traum mit Loki teilt. Der Traum zeigt, dass Rocks als König an der Spitze der gesamten Welt steht.

Dragon im Gefängnis: Dragon wurde ins Gefängnis gebracht. Sein Vater Garp besucht ihn und unterstützt ihn beim Ausbruch, obwohl er sich eigentlich auf der Seite der Marine befindet.

Schatzfund: Roger findet einen jungen Shanks in einer Schatztruhe.

Darüber hinaus teast der Leak an, dass nach dem nächsten Kapitel keine erneute Pause folgt.

Bis zum neuesten Kapitel von One Piece dauert es nicht mehr lange. Dann stellt sich heraus, wie genau die Leaks waren. Auch wenn die Leaks zu One Piece oftmals richtig liegen, solltet ihr sie bis zur offiziellen Veröffentlichung des Kapitels mit Vorsicht genießen.

