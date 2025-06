One Piece: Das sind die 40 stärksten Charaktere in der Serie, sagen Fans in Japan - doch die internationale Community ist ganz anderer Meinung

Die One Piece-Community ist sich nicht so ganz einig, wer die drei stärksten Kämpfer im Universum sind. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

In der langjährigen Geschichte von One Piece hat es unzählige Kämpfe zwischen den Strohhutpiraten, anderen Crews oder der Marine gegeben. Die japanischen Fans haben daraus nun eine Rangliste gestrickt: Wer sind eigentlich die 40 stärksten Personen im gesamten One Piece-Universum? Die Auflistung hat die eine oder andere Überraschung parat - und sorgt genau deshalb für viele Diskussionen.

"Wer hat denn bitte die Liste gemacht?"

Am 2. Juni hat der X-Nutzer "ChadBoston_" eine klassische Tier-List veröffentlicht, die die vierzig stärksten Charaktere in One Piece auf Basis der japanischen Fanmeinung darstellen soll.

Allein die fünf Bestplatzierten sorgen bereits für Kontroversen innerhalb der Community: Angeführt von Gol D. Roger sichern sich Kaido und Whitebeard die weiteren Plätze auf dem Treppchen, dahinter folgen Shanks und Big Mom. Ruffy findet sich in dieser Auflistung erst auf Platz 7 wieder.

Auch weitere Entscheidungen der One Piece-Rangliste stoßen bei einigen Kommentaren auf Widerstand. So wird etwa Sanji als stärker als Rob Lucci und Donquixote Doflamingo gesehen - muss sich dafür aber Sabo und Charlotte Katakuri beugen. Weitere Beispiele für die kontroversen Antworten gefällig?

"Spricht hier niemand über Silvers Rayleigh unterhalb von Kozuki Oden, Eustass Kid und Trafalgar D. Law?" (via GuardFendi)

"Smoker über Zorro? 💀" (via Kekk113)

"Die Garp-Platzierung macht mich krank, die gesamte Liste ist für den Müll." (via GarpFanboy, bei dem der Name offensichtlich Programm ist)

Komplett in Stein gemeißelt scheint die Liste dabei auch unter den japanischen One Piece-Fans nicht. Denn die Originalquelle, auf der ChadBoston_ seinen Beitrag basiert, hatte sich in den Tagen seitdem nochmals verändert.

Zwei Tage nach der X-Liste zeichnet sich nämlich auf der Webseite Ciatr ein anderes Bild: Hier werden die Top 3 von Joy Boy, Imu und Gol D. Roger angeführt. Ruffy rutscht auch durch einige weitere Änderungen indes noch weiter nach hinten und findet sich lediglich auf dem zwölften Rang wieder.

Wie sieht eure Top 3 im One Piece-Universum aus?