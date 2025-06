One Piece: Eiichiro Oda hat schon vor 6 Jahren mit einer Zeichnung eine der finalen Schlachten in One Piece geteast

Eiichiro Oda gilt als ein Meister der Andeutungen, die erst Jahre später in One Piece relevant werden. Auch im aktuellen Elbaf-Arc zeigt sich das mal wieder. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Im aktuellen Elbaf-Arc in One Piece geht es zur Sache. Immer mehr der mutmaßlich finalen Hindernisse auf dem Weg zum sagenumwobenen Schatz stellen sich den Strohhutpiraten in den Weg; zeitgleich treten einige vor langer Zeit angedeutete Elemente erstmals ins Rampenlicht. Eines davon hat One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda schon vor sechs Jahren angedeutet – in einer Konzeptzeichnung für ein Videospiel.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf die Geschehnisse des Elbaf-Arc bis zum Mangakapitel 1.149 ein. Ihr könnt One Piece wie immer auf der offiziellen Shueisha-Verlagsseite "Mangaplus" nachverfolgen; die Kapitel erscheinen immer sonntags um 17 Uhr deutscher Zeit.

Von nettem Bonusmaterial zur Bestätigung

Während der Entwicklung des Action-Adventure-Spiels "One Piece: World Seeker" arbeitete Oda eng mit dem Entwicklerteam zusammen und überwachte persönlich die Erstellung der Grafiken. Eine dieser offiziellen Illustrationen zeigte eine düstere Szene: eine Silhouette vor den Flammen eines brennenden Schlosses, begleitet von Odas rätselhafter Beschreibung:

"Das Heilige Land Mary Geoise, in Flammen gehüllt!! Wer ist diese mysteriöse Figur an diesem unantastbaren heiligen Ort…!?"

Zunächst wurde diese Zeichnung nur für nettes Beiwerk im Zuge des Videospiels gehalten, doch die Ereignisse in One Piece-Kapitel 1.149 sorgen dafür, dass Odas sechs Jahre alte Zeichnung wieder in den Fokus der Fantheorien rückt.

Denn in diesem Kapitel offenbart Imu, der geheime Herrscher der Welt, dass Mary Geoise tatsächlich unter schwerem Angriff steht und "in Flammen aufgeht". Diese Enthüllung erfolgt, als Imu die Kontrolle über Gunko übernimmt und die Heiligen Ritter verbal attackiert, die sich zu lange auf Elbaf aufhalten, während ihre Heimatbasis brennt.

Fraglich ist weiterhin, wer hinter diesem Angriff auf Mary Geoise steckt. Einer der naheliegendsten und wahrscheinlichsten Kandidaten ist Monkey D. Dragon, der mit der Revolutionsarmee in Aktion tritt:

Es gibt in den Augen einiger Fans allerdings eine weitere Option: Marshall D. Teach – auch als "Blackbeard" bekannt – hat ebenfalls das Motiv, die Mannschaftsstärke und natürlich seine eigenen geeigneten Teufelskräfte, um Mary Geoise anzugreifen.

Und natürlich ist nie ganz auszuschließen, dass Eichiiro Oda ein Kaninchen aus dem Hut zaubert und eine gänzlich unbekannte Person als Auslöser des brennenden heiligen Landes in One Piece hinstellt.

Was glaubt ihr, wer hinter dem Angriff auf Mary Geoise steckt?