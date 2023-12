One Piece-Mitarbeiter fürchtet sich vor dem Remake und Fans muntern ihn auf

Ruffy ist die Sache nicht geheuer. (Bild: © Crunchyroll)

Vor kurzem haben wir über der Ankündigung des Remakes von One Piece berichtet. Die Remake-Serie sorgte unter Fans für große Aufregung. Doch nicht nur die Community ist geteilter Meinung, auch das Team der aktuell laufenden Anime-Serie scheint besorgt zu sein.

Verliert die One Piece-Serie an Bedeutung?

Unter dem Namen Tatman hat sich auf Twitter/X einer der Animatoren von One Piece zu Wort gemeldet und drückte seine Sorgen rund um das Remake und die Originalserie in einem Post aus. Wir haben euch Tatmans Aussagen im nächsten Abschnitt kurz zusammengefasst.

Er fragt sich, was aus der jetzigen Serie wird und spricht von einem Gefühl der Trauer. Tatman befürchtet, dass der aktuelle Anime von One Piece an Bedeutung verlieren wird, die all die Jahre mühevoll durch harte Arbeit aufgebaut wurde.

Fans muntern ihn auf und äußern ihre Liebe zum Anime

Nachdem Tatman seine Gefühle auf der Plattform geäußert hatte, meldeten sich viele Fans unter seinem Post und sprachen ihm Mut zu. Fans aus der Community antworteten auf seinen Tweet mit viel Liebe und Unterstützung für One Piece. Hier sind ein paar Kommentare von Fans an Tatman:

“Die Originalserie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen und in den Herzen vieler anderer Menschen haben. Egal wie gut oder schlecht das Remake wird. Nichts kann es einfach ersetzen.” Von thatoneirisstan

“Du und dein Team habt wundervolle Arbeit geleistet. Ihr habt Millionen von Menschen zusammengebracht, die diese Serie lieben. Es gibt keinen Grund, frustriert zu sein. Stellt euch das Remake einfach als eine vollendete Version eures eigenen Meisterwerks vor. Seid stolz auf euer Vermächtnis!” Von MikoFiko3

Durch die Flut an liebevollen Worten machte der Animator kehrt und bedankte sich bei all den Fans für ihre Unterstützung. Tatman erklärt in einem darauf folgenden Post, dass ihn die Wertschätzung von so vielen Zuschauer*innen auf der ganzen Welt glücklich gemacht hat und ihm seine Sorgen um das Remake genommen haben.

Wie ist eure Meinung zum One Piece-Anime?