Diese One Piece Boxsets gibts zum Prime Day über 30% günstiger!

Zwei DVDs und ein Blu-Ray Boxset könnt ihr euch aktuell für knapp 20€ weniger im Prime Day holen.

Zum Prime Day können One Piece Fans ihre Spendierhosen anziehen, denn Boxset 2 und 3 sind aktuell gut reduziert. Passend zum erfolgreichen Start der Netflix Live-Action Verfilmung, könnt ihr jetzt die Anfänge der Strohhüte auf DVD und Blu-Ray verfolgen. Im Boxset 2 erlebt ihr mit dem Arlong Park die erste richtige Arc von One Piece. In Boxset 3 erfahrt ihr über die ersten Abenteuer auf der Grand Line und erhaltet wichtiges Hintergrundwissen für die legendäre Alabasta Arc.

Das Angebot kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil Crunchyroll aktuell dabei ist, die älteren One Piece Folgen neu in HD auf Blu-Ray zu veröffentlichen. Der Release von Blu-Ray Boxset 3 steht schon in den Startlöchern, falls ihr also Blu-Ray Boxset 2 verpasst haben solltet, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit diese Lücke zu füllen.

Was ist in den Boxsets enthalten?

In Boxset 2 sind alle Folgen der Arlong Park Arc enthalten. Der Fokus liegt in der Hintergrundgeschichte von Nami und beleuchtet das Schicksal ihres Heimatdorfs Kokos, was unter der Erpressung von Arlong schwer leidet. Deshalb ist es besonders aufregend zu sehen, wenn jeder der Strohhüte gegen ein anderes Mitglied von Arlongs Bande antreten muss. Zusätzlich könnt ihr euch hiermit perfekt auf die bereits angekündigte zweite Staffel der Netflix Live Action Verfilmung vorbereiten.

Auf Amazon sind sowohl die DVD Fassung als auch die Blu-Ray Neuauflage im Angebot. Der Unterschied zur Blu-Ray? Dort ist zum ersten mal die japanische Synchro mit dabei und das die Folgen in HD sind, ist natürlich selbstverständlich.

So kennen wir die One Piece Schurken: Fies grinsend, unschuldige Zivilisten unterdrücken und in Sachen Stärke allen anderen hoffnungslos überlegen.

In Boxset 3 erlebt ihr die ersten Abenteuer der Strohhutbande auf der Grand Line mit. Die Grand Line gilt unter vielen Piraten als das gefährlichste Meer, was vor allem für seine Unberechenbarkeit bekannt ist. Unberechenbar sind auch die Konsequenzen der Strohhüte, als sie sich am Eingang der Grand Line mit dem mysteriösen Duo Mr. 9 und Miss Wednesday anlegen.

Tatsächlich sind die Folgen der Geschehnisse in Boxset 3 erst in Boxset 4 spürbar, dafür habt ihr hier auf Little Garden Island und Whiskey Peak eine Menge Action. Im Angebot ist leider nur die DVD Fassung, das angekündigte Blu-Ray Boxset haben wir euch in diesem Artikel genauer erklärt.

Auf Little Garden machen die Strohhüte Bekanntschaft mit weiteren Agenten der mysteriösen Baroque Firma.