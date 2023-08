One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Am 31. August startet auf Netflix die lange erwartete Live-Action-Serie zum beliebten Anime One Piece. Der letzte Trailer befeuert jetzt nochmal den Hypetrain. In der Serie geht es um Ruffy und seine Strohhutpiraten, die sich auf die Suche nach dem legendären One Piece, einem besonderen Schatz, begeben.

Anime-Verfilmungen schwankten in der Vergangenheit häufig stark in ihrer Qualität, bei One Piece haben die Fans aber große Erwartungen. Das bisher gezeigte Material sah bisher für viele wirklich vielversprechend aus und auch die Schauspieler*innen scheinen passend ausgewählt. Alles zur Serie fassen wir hier für zusammen.