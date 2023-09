Durch Netflix auf den Geschmack gekommen? Dann holt euch jetzt bei Amazon den Start des One Piece-Anime!

Holt euch jetzt den Start des legendären Abenteuers!

Egal, ob ihr erst kürzlich durch die Netflix-Umsetzung auf den Geschmack gekommen seid oder schon seit Jahrzehnten die Abenteuer der Strohhut-Piraten verfolgt: Der Start der Geschichte ist etwas ganz Besonderes. Bei Amazon ist die DVD-Box mit den ersten 30 Folgen gerade im Angebot.

One Piece Season 1: Der Start des großen Abenteuers

Der One Piece-Anime besteht mittlerweile aus über 1000 Folgen und wer bei all den Charakteren, Arcs und Abenteuern den Durchblick erhält, verdient eigentlich einen Bachelor of Anime. Die allerersten Folgen der Serie, die auf dem weltweit beliebten Manga von Eiichirō Oda basiert, liefen schon 1999 an. In diesem Jahr folgte dann die mit Spannung erwartete Realfilm-Umsetzung von Netflix.

Der Erfolg der neuen Show zeigt, dass die Geschichte um Monkey D. Ruffy, seiner bunten Crew und dem legendären Piratenschatz in den mehr als 20 Jahren nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Gerade den Beginn des Abenteuers, in dem die verschiedenen Figuren eingeführt werden und zusammenfinden und in denen erstmals die spannende Welt gezeigt wird, kann man sich dabei immer wieder anschauen.

Die DVD-Box enthält die ersten 30 Folgen auf Deutsch und Japanisch.

Wenn ihr auch immer die Möglichkeit dazu haben wollt oder ihr einen kleinen Trip über den Nostalgie-Boulevard sucht oder nach der Netflix-Serie zum allerersten Mal in den Anime einsteigen wollt, bietet sich die DVD-Box an. Season 1 enthält dabei auf fünf Discs die ersten 30 Folgen, die ihr entweder auf Deutsch oder im japanischen Original mit Untertiteln genießen könnt.

Bei Amazon kostet die Box aktuell 49,99€. Der Versand ist gratis.

Damit bietet Amazon aktuell den besten Preis für die erste Staffel. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit laut Preisvergleich mindestens 58,95€.

Natürlich findet ihr bei Amazon noch mehr DVD-Boxen, falls ihr euch für andere Storys interessiert oder direkt mehr als 'nur' die ersten 30 Episoden kaufen möchtet:

