One Piece startet mit neuem Opening in den Egghead-Arc: Neue Visuals zeigen die kunterbunte Welt

Ruffy und seine Crew werden neu eingekleidet.

Im Anime von One Piece beginnt ein neues Kapitel. Die Strohhutbande setzt die Segel nach Egghead Island. Dort werden sie auf eine bunte Stadt treffen und sich dementsprechend in farbenfrohen Outfits wiederfinden.

Um den neuen Art Style gebührend zu würdigen, wurde jetzt ein neues Opening veröffentlicht, das den Stil aufgreift. Zusätzlich hat Toei Animation ein paar Visuals veröffentlicht, in denen wir die Strohhutbande noch genauer sehen können.

One Piece: Neues Opening zum Egghead-Arc mit ungewöhnlichem Art Style

Wie sieht das neue Opening aus? Das neue Opening ist bunter als je zuvor. Der Zeichenstil hat sich insofern geändert, dass die Charaktere nun schwammige Konturen haben. Der Stil wird im Anime selbst nicht vorhanden sein, dort können wir mit schärferen Konturen rechnen.

Wie die Charaktere im Anime selbst aussehen werden, zeigt uns das zuständige Produktionsteam von Toei Animation. In den Bildern sind Ruffy und seine Crew, wie sie ihre neuen Outfits tragen. Wie für jeden Arc üblich werden sie auch auf Egghead Island neu eingekleidet.

Die Stadt selbst ist übrigens nur im Hintergrund zu sehen. Doch wir bekommen schon jetzt einen Eindruck davon, wie es auf der neuen Insel zugehen wird:

Im Video sehen wir viele Ausschnitte zu den Erlebnissen, die es während des Egghead-Arcs geben wird. Die Strohhutbande und andere Charaktere müssen sich mächtigen Gegnern stellen. Doch sie gewinnen neue Verbündete hinzu, die sie im Kampf unterstützen.

Parallel zu den Ereignissen auf Egghead Island startet eine große Befreiungsmission eines wichtigen Charakters. Außerdem kommt Sabo einem großen Geheimnis auf die Spur. Zum Schluss des Videos ist Egghead Island sogar aus der Vogelperspektive zu sehen.

Das Opening könnt ihr euch hier ansehen:

1:30 One Piece: Das 26. Opening zu Egghead Island im Video

Im Video ist das Lied "Us!", gesungen von Hiroshi Kitadani, zu hören. Die Stimme könnte euch bekannt vorkommen, denn der Sänger hat bereits die beiden Lieder zu "We Are!" (das alllererste Opening) und "We Go!" (15. Opening) gesungen.

Schon das letzte Opening wurde von vielen Fans gemocht. Es zeigte das Finale des Wano Kuni-Arcs und die neuen Gear 5-Kräfte von Ruffy. Das Video kommt mittlerweile auf 10 Millionen Views, im Gegensatz dazu ist das aktuelle Opening erst bei 5,9 Millionen Views innerhalb von vier Tagen.

Vermutlich wird es im Egghead Island-Arc noch ein weiteres Opening geben. Im Video sind nämlich nicht alle wichtigen Ereignisse zu sehen, die es währenddessen geben wird. Doch bis dahin können wir das neue Opening in vollen Zügen genießen.

Was haltet ihr vom neuen Opening?