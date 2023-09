One Piece: Neues Opening im Anime zeigt uns mehr von Ruffys Gear 5-Kampfanimationen

Die Strohhutpiratenbande wird Wano Kuni demnächst verlassen.

Im One Piece-Anime geht es aktuell immer noch heiß her. Ruffy liefert sich mit seinem Gear 5 einen spektakulären Kampf gegen Piratenkaiser Kaido. Das Debüt seiner neuen Fähigkeit erfolgte in Episode 1071, zu dem es passend erstmals seit 17 Jahren ein neues Ending gab.

Zur gleichen Zeit wurde ebenfalls ein neues Opening angekündigt, das bislang noch nicht zu sehen war. Mit der neuen Folge 1074 wird der Vorhang allerdings endlich gelüftet und wir bekommen erstmals das Opening zu sehen, mit dem das Ende des Wano Kuni-Arcs eingeleitet wird.

One Piece: So sieht das neue Opening aus

Was ist das für ein Opening? Das neue Opening stammt von der Band Sekai no Owari. Die Musiker*innen haben bereits grobe Erfahrungen in dem Bereich, denn sie haben beispielsweise Musik zur Live-Action-Adaption von Attack on Titan beigesteuert.

Das Lied heißt The Peak, was eine Anspielung auf Ruffys Gear 5 ist. Als er die Kräfte zum ersten Mal aktiviert, sagt Ruffy, dass das nun sein Peak, also sein Maximum sei. Dementsprechend dreht sich auch das Musikvideo um seine neuen Kräfte.

Das Opening gibt es hier in voller Länge zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist im Video zu sehen? Zunächst werden in einem mit Tinte geschrieben O mehrere Szenen aus One Piece dargestellt. Wir sehen das tragische Schicksal der Kouzuki-Familie und wie Ruffy und seine Freund*innen gegen Kaido ankämpfen.

Im Anschluss gibt es toll animierte Bilder zu Ruffys Gear 5 zu sehen. Das Effektfeuerwerk und die Bewegungen von Ruffy sind genauso schön anzuschauen wie im Anime selbst.

Im Anschluss gibt es viele Einzelbilder, die zeigen, wie die Strohhutpirat*innen mit den Bewohner*innen von Wano Kuni feiern. Wir sehen Charaktere wie Yamato, die zusammen mit der Piratenbande auf den Sieg gegen Kaido anstoßen.

Sogar Piratenkaiser Shanks ist kurzzeitig auf einem Standbild zu sehen, wie er entspannt auf einem Stuhl sitzt. Dank des Mangas wissen wir, dass es nicht so bald ein Wiedersehen zwischen Ruffy und Shanks geben wird. Doch dafür bekommt der rothaarige Pirat einen anderweitigen, wichtigen Auftritt.

Zum Ende des Openings hin ist der Schriftzug zu One Piece vollständig in Tinte geschrieben. Die Schrift wird mit vielen Szenen aus dem Anime ausgefüllt, die während des Wano Kuni-Arcs spielen.

Der Endkampf mit Kaido scheint sich also in den letzten Zügen zu befinden, bevor es weitergeht. Ruffy und seine Freund*innen sind wohl demnächst bereit, zu neuen Abenteuern aufzubrechen und Wano Kuni hinter sich zu lassen. Wie viele Folgen das noch dauern wird, bleibt abzuwarten.

Wie findet ihr das neue Opening? Habt ihr es euch anders vorgestellt?