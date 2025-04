"Die haben doch etwas gegen ihn!" One Piece-Anime stellt Szene aus dem Manga falsch dar, lässt Sanji dadurch SEHR fragwürdig wirken - und Fans ärgern sich gewaltig

Sanji hat diese schlechte Darstellung nicht verdient und Fans sind wütend. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Kaum ist der One Piece-Anime wieder zurück aus der Pause, gibt es schon ein riesengroßes Problem und massive Kritik von Fans am Animationsstudio Toei Animation. Dieses Mal liegt es aber nicht an der Qualität oder dem Handlungs-Tempo im Vergleich zum Manga, sondern an der Darstellung eines ganz bestimmten Strohhutes.

Sanji flirtet und umgarnt immer wieder attraktive Frauen in One Piece und das ist auch ein bekannter Scherz in der Geschichte, aber in diesem Fall hat Toei Animation etwas animiert, das selbst Eiichiro Oda aus bestimmten Gründen im Manga nicht gezeichnet hat.

Genau diese Änderung lässt Sanji wie einen Widerling dastehen und Fans sind außer sich.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten kommt es zu einem minimalen Spoiler in Bezug auf einen der gezeigten neuen Charaktere in der Egghead-Arc und dessen wahrer Identität. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen und seid im Manga nicht auf dem Laufenden, dann solltet ihr nicht weiterlesen.

Diese kleine Anpassung von Toei Animation macht aus Sanji einen Widerling und bricht mit der Manga-Vorlage von Eiichiro Oda

Der Grund für diesen lauten Aufschrei aus der Community ist die 1123. Folge von One Piece, die ebenfalls die erste Folge der Fortsetzung der Egghead-Arc ist. Gegen Ende der Episode essen die Strohhüte zusammen, nachdem York von ihnen besiegt wurde.

Darunter sind natürlich auch Sanji und Jewelry Bonney von den Bonney-Piraten. Das Detail, für das Toei Animation stark kritisiert wird, sind die Herzen in Sanjis Augen, während er Bonney beäugt.

Jewelry Bonney hat ganz besondere Teufelskräfte und ist eigentlich gar nicht so alt wie sie aussieht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

An sich wäre dieser Moment ein normaler bekannter Gag unter One Piece-Fans, da Sanji des Öfteren in der Geschichte immer wieder mit anderen attraktiven weiblichen Charakteren flirtet oder sie umgarnt – aber dieses Mal ist der Unterscheid, dass Bonney in Wirklichkeit eigentlich ein zwölfjähriges Mädchen ist!

Ein Bild aus der Szene und eine der vielen negativen Äußerungen von Fans seht ihr hier im Beitrag von X-User 2N8byte:

“Oda hat sich mit Absicht Sanji keine Herzaugen in Bezug auf ein buchstäbliches Kind gegeben und in musste das ja ruinieren.”

Sanji kennt ihr wahres Alter nicht, aber …

Zu diesem Zeitpunkt im Anime wissen die Strohhüte noch nichts über Bonney wahres Alter, im Gegensatz zu den Fans des Mangas. Bonney kann aufgrund ihrer "Alters-Teufelsfrucht" ihr Aussehen nach gewissen Regeln anpassen und sich auch älter aussehen lassen.

Das ändert jedoch nichts an ihrem eigentlichen Alter beziehungsweise ihrer mentalen Reife. Fans, die von der anstehenden Enthüllung wissen, erkennen also, dass Sanji eigentlich mit einer Minderjährigen flirtet und sind angewidert.

Kritik gibt es auch deshalb, weil – obwohl zu dem Zeitpunkt die Enthüllung ihrer Kräfte und ihres wahren Alters noch nicht bekannt waren – Eiichiro Oda im Manga Sanji mit Absicht in der gleichen Szene keine Herzaugen gegeben hat.

Hier habt ihr einen Manga-Anime-Vergleich von einem weiteren Fan, der unter dem Beitrag von NuttyReturns, der ebenfalls die Szene negativ empfunden hat:

Toei Animations Änderung gilt also zusätzlich unter Fans auch als respektlos gegenüber Eiichiro Oda und seiner Manga-Vorlage.

Gerade weil Toei den Manga als Vorlage nutzt, und die eigentliche Geschichte von One Piece mit all ihren Plot-Twists und Enthüllungen kennen sollte, hat die Änderung Fans schwer enttäuscht.

Das geht so weit, dass Fans befürchten, dass Toei Animation etwas gegen Sanji hat, denn es ist nicht der erste Fall, bei dem der Koch der Strohhüte in ein schlechtes Licht gerückt wurde.

Toei Animations Änderungen an Sanjis Charakter

Sanji- und Zorro-Fans streiten sich immer wieder um die Bevorzugung eines Charakters in Anime-Adaption. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Diese unpassende Darstellung von Sanjis Charakter ist laut Fans kein Einzelfall. Es melden sich eine Vielzahl an Leser*innen und Zuschauer*innen in den sozialen Medien zu Wort. In der gleichen Episode, in der ein schönes Gruppenbild von allen wichtigen Charakteren der Arc gezeigt wird, fehlt von Sanji jegliche Spur – und das, obwohl der Koch eigentlich in der gleichen Szene im Manga zu sehen ist.

"“Die haben keine Agenda gegen Sanji!” DIE HABEN IHN BUCHSTÄBLICH OHNE GRUND AUS DER SZENE GESTRICHEN!"

Bereits in der Vergangenheit scheint Toei Animation einige Szenen von Sanji verändert zu haben, die ihn schlecht dastehen lassen. Zur Demonstration veröffentlichte X-User 2N8byte einen Beitrag, in dem Anime-Szenen einigen Manga-Momenten gegenübergestellt werden und in denen Sanji nicht vorteilhaft dargestellt wird.

"Das ist doch nicht mehr die gleiche Geschichte lmao."

Unter den Beiträgen äußern die User Zustimmung und fragen sich, ob Toei Animation einen bestimmten Groll gegen Sanji hegt und ihn deswegen immer wieder bei wichtigen Momenten unvorteilhaft dastehen lässt oder sogar in ein negatives Licht rücken will.

Aber was haltet ihr von der ganzen Sache und wie gefällt euch die Anime-Adaption von Toei Animation?