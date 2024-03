Wir brauchen dieses Crossover zwischen One Piece und Delicious in Dungeon wirklich dringend

Die Charaktere der beiden Animes wären gute Teams.

Einer der ersten neuen Anime-Serien auf Netflix war Delicious in Dungeon. Hier verfolgen Fans eine Truppe von Held*innen, die Monster aus dem Dungeon zu leckeren Gerichten verarbeiten. Die Serie wurde unter anderem für ihre deutsche Synchronisation gelobt.

Ein Fan hat nun entdeckt, dass die Charaktere des Animes sich wunderbar mit den Protagonist*innen einer anderen Serie verstehen würden. Deshalb zeichnete der User ein Crossover zwischen One Piece und Delicious in Dungeon, das zeigt, wie gut das harmonieren würde.

Delicious in Dungeon und One Piece wären ein gutes Duo

Was ist dem User aufgefallen? Auf X bzw. Twitter zeigt der Anime-Fan in einem Tweet, wie gut die Charakterkonstellationen passen würden. Dabei sind die Strohhutbande und die Abenteurer*innen aus Delicius in Dungeon zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Folgende Charakterkonstellationen sind zu sehen:

Ruffy und Laios

Nami und Marcille

Sanji und Senshi

Chopper und Izutsumi sowie Falin

Zorro und Shuro

Nico Robin und Kabru

Lysop und Chilchuck

Ruffy und Laios verbindet ihre Liebe zum Essen und dass sie die Anführer der Gruppen sind. Nami und Marcille nutzen im Kampf beide einen Stab und haben ein feuriges Temperament. Sanji und Senshi lieben es dagegen, den Kochläffel zu schwingen.

Chopper passt zugleich zwei Charakteren: Zum einen ist er ein Tierwesen wie Izutsumi, zum anderen haben er und Falin den gleichen Job: Dafür zu sorgen, dass es der Gruppe gesundheitlich gut geht.

Bei Zorro und Shuro ist die Ähnlichkeit direkt zu sehen: Beides sind reservierte Schwertkämpfer. Nico Robin und Kabru sind beides analytisch denkende Menschen. Lysop nutzt im Kampf seine Schleuder, Chilchuck dagegen Pfeil und Bogen. Somit sind beides Scharfschützen.

Beim folgenden Trailer läuft euch garantiert das Wasser im Mund zusammen:

1:28 Beim Trailer zum Netflix-Anime Delicious in Dungeon läuft uns das Wasser im Mund zusammen

Worum geht es in Delicious in Dungeon? Der Anime spielt in einem Universum, das an Pen-&-Paper-Rollenspiele wie Dungeons & Dragons angelehnt ist. Eine Abenteurertruppe scheitert bei einer Mission im Dungeon und verliert dabei ein Gruppenmitglied an einen Drachen.

Um die Person vor der Verdauung zu retten, macht sich die Truppe auf, den Drachen erneut zu stellen. Um Geld und Zeit zu sparen, bereiten sie die Monster als Gerichte zu, auf die sie im Dungeon treffen.

Die Monster können jedoch gefährlich, giftig oder ungenießbar sein. Deshalb vertraut die Truppe auf die Kochkünste von Zwerg Senshi, der sich spezielle Techniken und Methoden für die Zubereitung ausgedacht hat.

Wo kann ich den Anime schauen? Der Anime ist auf Netflix verfügbar und kann sowohl in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln als auch auf Deutsch geschaut werden.

Die erste Staffel soll 24 Folgen umfassen, bislang ist etwa die Hälfte erschienen. Die neuen Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus.

Wie würdet ihr das Crossover zwischen One Piece und Delicious in Dungeon finden?