Von One Piece bis Demon Slayer: Über 500 Animes auf DVD & Blu-ray im 3-für-2-Sale bei Amazon schnappen

Amazon hat einen neuen 3-für-2-Sale mit Anime-Hits auf DVD und Blu-ray gestartet.

Bei Amazon läuft jetzt eine große 3-für-2-Aktion mit Anime-Filmen und Serien auf DVD und Blu-ray. Ihr könnt drei Artikel aus einer Auswahl von mehr als 500 Titeln kaufen und müsst nur zwei bezahlen, der günstigste wird euch geschenkt. Der Sale läuft noch bis zum 6. Januar, vor allem die begehrtesten Sammlerstücke könnten aber natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Artikel aus der Auswahlliste zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst.

3 für 2 Anime Sale bei Amazon: 10 Highlights

1:36 Demon Slayer: Deutscher Trailer zum blutigen Action-Anime

In der Aktion findet ihr viele der berühmtesten Animes aller Zeiten wie One Piece, Dragon Ball oder Demon Slayer. Teils bekommt ihr sie sogar in limitierten Steelbook oder Collector’s Editions. Ein besonderer Leckerbissen für alle Sammler*innen unter auch dürfte beispielsweise die Limited Collector’s Edition von Made in Abyss sein. Vol. 1 bietet 49 Minuten zusätzliches Videomaterial und weitere Extras wie ein spezielles Booklet.

Hier haben wir euch ein paar Beispiele herausgesucht. Im Fall längerer Reihen haben wir dabei stets auf das erste Volume verlinkt, häufig sind aber auch die Fortsetzungen in der Aktion enthalten:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade nicht nur Animes im Angebot. Bis zum 6. Januar könnt ihr rund 4000 Filme auf Blu-ray und DVD günstiger bekommen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Falls ihr noch mehr günstige Angebote oder interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden wollt, solltet ihr euch unsere GamePro Deal-Übersicht ansehen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: